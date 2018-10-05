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В Слуцке проходит финал республиканского проекта «Властелин села»
Новости Беларуси. Конкурс объединил семьи из всех областей страны. Все они живут и работают в сельской местности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Властелин села – это где музыка и где все люди ходят.
Чтобы попасть в финал, участники прошли районный и областной отборы. За звание властелин села поборются только шесть семей. Для этого им нужно пройти настоящие испытания. К примеру, преодолеть своеобразную эстафету или распилить на скорость бревна.
Отдельный конкурс для хозяек: в полевых условиях они приготовят дощаники на горящей деревянной колоде. Но, как отмечают участники, эти испытания их не пугают, а даже наоборот, делают семью еще крепче.
Яна Бура, участница проекта «Властелин села»:
Дмитрий Воронюк, первый секретарь ЦК БРСМ:
Сельскохозяйственный проект «Властелин села» проходит в 11-й раз. В 2008 году конкурс стал общереспубликанским. В этом сезоне в нем участвовали около полутысячи молодых семей по всей стране.
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Новости Беларуси. Конкурс объединил семьи из всех областей страны. Все они живут и работают в сельской местности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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