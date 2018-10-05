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В Слуцке проходит финал республиканского проекта «Властелин села»

06.10.2018 15:14 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Конкурс объединил семьи из всех областей страны. Все они живут и работают в сельской местности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Слуцке проходит финал республиканского проекта «Властелин села»

Властелин села – это где музыка и где все люди ходят.

В Слуцке проходит финал республиканского проекта «Властелин села»

Чтобы попасть в финал, участники прошли районный и областной отборы. За звание властелин села поборются только шесть семей. Для этого им нужно пройти настоящие испытания. К примеру, преодолеть своеобразную эстафету или распилить на скорость бревна.

В Слуцке проходит финал республиканского проекта «Властелин села»

Отдельный конкурс для хозяек: в полевых условиях они приготовят дощаники на горящей деревянной колоде. Но, как отмечают участники, эти испытания их не пугают, а даже наоборот, делают семью еще крепче.

В Слуцке проходит финал республиканского проекта «Властелин села»

Яна Бура, участница проекта «Властелин села»:
Первый раз  участвовали – первый раз победили на районе, первый раз победили на области и сразу приехали сюда. Есть ощущение праздника, очень красивое представление было, и парад очень понравился.

В Слуцке проходит финал республиканского проекта «Властелин села»

Дмитрий Воронюк, первый секретарь ЦК БРСМ:
Наши отборочные этапы прошли в каждом районе и в каждой области Республики Беларусь. И действительно, здесь самые лучшие из лучших семьи. Действительно, это гордость, когда смотришь на них. Потому что благодаря таким людям сегодня у нас есть хлеб на столах. Мы действительно гордимся, что все вместе мы реализуем этот замечательный проект.

В Слуцке проходит финал республиканского проекта «Властелин села»

Сельскохозяйственный проект «Властелин села» проходит в 11-й раз. В 2008 году конкурс стал общереспубликанским. В этом сезоне в нем участвовали около полутысячи молодых семей по всей стране.

 
 
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Новости Беларуси. Конкурс объединил семьи из всех областей страны. Все они живут и работают в сельской местности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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