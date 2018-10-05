|
В Оршанском районе перевернулась Toyota с матерью и 7-летним ребёнком
Новости Беларуси. Днём 5 октября в Оршанском районе перевернулась машина, в которой ехали мать и её ребёнок.
Как
Во время движения иномарку занесло, она съехала в кювет и опрокинулась. В аварии получила ушибы водитель, мальчик не пострадал.
По факту ДТП проводится проверка.
Осенью 2018 года в Верхнедвинском районе перевернулся Opel с беременной.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Днём 5 октября в Оршанском районе перевернулась машина, в которой ехали мать и её ребёнок. Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, Toyota...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)