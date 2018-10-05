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В тройном ДТП на внутреннем кольце МКАД никто не пострадал
Новости Беларуси. Вечером 5 октября на внутреннем кольце МКАД произошло тройное ДТП, в котором никто не пострадал.
Как
В ГАИ отметили, что в аварии пострадавших нет. Наибольшие механические повреждения получила Toyota.
Осенью 2018 года в Витебске пассажир Renault ехал снимать гипс, когда в его автомобиль врезалась Honda.
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Новости Беларуси. Вечером 5 октября на внутреннем кольце МКАД произошло тройное ДТП, в котором никто не пострадал. Как сообщает ГАИ ГУВД Мингорисполкома, при...
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