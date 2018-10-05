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В тройном ДТП на внутреннем кольце МКАД никто не пострадал

06.10.2018 14:12 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Вечером 5 октября на внутреннем кольце МКАД произошло тройное ДТП, в котором никто не пострадал.  

Как сообщает ГАИ ГУВД Мингорисполкома, при перестроении Scania не пропустил Toyota, в результате чего произошло столкновение. От удара легковушку отбросило на Volkswagen, после чего Toyota врезалась в оградительный парапет.  

В тройном ДТП на внутреннем кольце МКАД никто не пострадал
Фото: ГАИ ГУВД Мингорисполкома  

В ГАИ отметили, что в аварии пострадавших нет. Наибольшие механические повреждения получила Toyota.  

В тройном ДТП на внутреннем кольце МКАД никто не пострадал
Фото: ГАИ ГУВД Мингорисполкома  

Осенью 2018 года в Витебске пассажир Renault ехал снимать гипс, когда в его автомобиль врезалась Honda.  

После аварии медики наложили пострадавшему новый гипс – подробнее здесь.  

 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Вечером 5 октября на внутреннем кольце МКАД произошло тройное ДТП, в котором никто не пострадал.   Как сообщает ГАИ ГУВД Мингорисполкома, при...
 
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