В тройном ДТП на внутреннем кольце МКАД никто не пострадал

Новости Беларуси. Вечером 5 октября на внутреннем кольце МКАД произошло тройное ДТП, в котором никто не пострадал.

Как сообщает ГАИ ГУВД Мингорисполкома, при перестроении Scania не пропустил Toyota, в результате чего произошло столкновение. От удара легковушку отбросило на Volkswagen, после чего Toyota врезалась в оградительный парапет.



Фото: ГАИ ГУВД Мингорисполкома

В ГАИ отметили, что в аварии пострадавших нет. Наибольшие механические повреждения получила Toyota.



Фото: ГАИ ГУВД Мингорисполкома

Осенью 2018 года в Витебске пассажир Renault ехал снимать гипс, когда в его автомобиль врезалась Honda.