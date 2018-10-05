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Прямую субботнюю линию с жителями региона провела заместитель председателя облисполкома Елена Бубенчик

06.10.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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По словам Елены Бубенчик, прямая линия – это не только возможность жителей обратится по волнующим проблемам, но и определенная оценка уже проделанной работы, принятых органами власти мер. Такая обратная связь позволяет и скорректировать, при необходимости, дальнейшие шаги.
 
 
Но, к слову, это не единственный способ получить обратную связь с жителями городов и районов области. Так, в частности, на протяжении октября проводится «горячая линия» по вопросам ценовой ситуации на потребительском рынке Лидского и Новогрудского районов. Как отметила заместитель председателя облисполкома, этой теме в настоящее время уделяется большое внимание.
 
 
 Впервые жители этих районов получили возможность напрямую обратиться и к заместителю председателя облисполкома Елене Бубенчик, и начальнику управления торговли и бытовых услуг облисполкома Ольге Короткой. За первые пять дней горячей линии из этих районов поступили жалобы на рост цен на молочные и хлебобулочные изделия, колбасную продукцию. И здесь есть как объективные причины (удорожание сырья урожая 2018 года), так и вклад производителей иных регионов республики (брестские, минские, могилевские производители).
 
 
 – Ценовая ситуация в районах области разная. К примеру, в Лидском и Новогрудском районах не возникает вопросов по ценам на овощи и фрукты. Разные торговые сети здесь широко представили витаминную продукцию нескольких производителей в большом ассортименте и в разном ценовом диапазоне. А вот в Щучине такая проблема есть. Подобные нюансы будут выявляться в ходе прямой связи с населением районов. Горячие линии по изучению ценовой ситуации на потребительском рынке по мере необходимости пройдут и в других районах области. Это система работы, которая позволяет фиксировать, обобщать, анализировать и объективно оценить ситуацию с ценами в том или ином районе области, и принять меры в соответствии с законодательством,  – отметила Елена Бубенчик.
 
 
По ее словам, есть случаи, когда торговая организация «грешит», изменяя торговые надбавки, а производитель – отпускные цены. К примеру, в первом полугодии нынешнего года некоторые предприятия Гродненской области увеличили отпускные цены на молочную продукцию выше установленного параметра инфляции. По этим фактам приняты соответствующие меры.
 
 
Всего на прямую линию в облисполком в эту субботу поступило 25 обращений, в том числе две трети из Гродно. Они касались транспортного обслуживания, пенсионного обеспечения, освещения улиц в сельских населенных пунктах, капитального ремонта и отопления многоквартирных домов.
 
Все вопросы взяты на контроль. Заявители получат ответы в установленный законодательством срок.
 
 
Теги: Гродно
 
 
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По словам Елены Бубенчик, прямая линия – это не только возможность жителей обратится по волнующим проблемам, но и определенная оценка уже проделанной работы,...
 
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