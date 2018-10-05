В Новогрудке празднуют 220-летие со дня рождения Адама Мицкевича

Международный праздник поэзии «О Навагрудскі край — мой родны дом…», посвященный 220-летию со дня рождения Адама Мицкевича, проходит в Новогрудке 5-7 октября.

Основной день празднования — 6 октября — начался с церемонии торжественного открытия. Яркий театрализованный пролог на основе произведений Адама Мицкевича подготовили артисты и музыканты заслуженного коллектива Республики Беларусь «Белорусский государственный академический музыкальный театр», а в роли знаменитого поэта выступил актер Купаловского театра Роман Подоляко.





Участие в торжестве принимают председатель Новогрудского райисполкома Анатолий Маркевич, управляющий делами Гродненского облисполкома Игорь Попов, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва Ольга Попко, генеральный консул Республики Польша в Гродно Ярослав Ксёнжек, известные уроженцы Новогрудчины, гости из других регионов области.





– В мире есть места, связанные с выдающимися историческими личностями, архитектурными памятниками и музеями. И просто чудесно, когда все это есть сразу. Таким местом в Беларуси, бесспорно, стал Новогрудок, – отметил Анатолий Маркевич, во время открытия праздника. – Наш город как один из самых древних и важных исторических центров Беларуси является традиционным местом для проведения республиканских праздников в ознаменование юбилейных дат, связанных со значимыми историческими событиями и личностями. Начало этому было положено в 1996 году, когда в городе прошел третий республиканский праздник белорусской письменности и печати. Новогрудок сегодня – один из самых популярных туристических центров не только среди белорусов, но и среди иностранных гостей. Неудивительно, ведь здесь много мест, где бывали личности с известными во всем мире именами.





– Новогрудчина – родина Адама Мицкевича. Его имя вот уже более двух веков известно почти каждому человеку, – подчеркнул глава района. – “О, Навагрудскі край – мой родны дом…” Так писал знаменитый поэт о Новогрудской земле, где бережно хранят память о нем. Поэт, публицист, профессор двух университетов, общественно-политический деятель. А. Мицкевич поддерживал связь со многими личностями своего времени – Александром Пушкиным, Фредериком Шопеном, Наполеоном Ордой, Михаилом Огинским и другими. Мы очень гордимся, что имя нашего земляка, который прославил на весь мир свою малую родину – Новогрудскую землю – стоит в одном ряду с именами величайших писателей, классиков мировой литературы. Адам Мицкевич родился в Новогрудке. Здесь прошли его детские и юношеские годы, сформировался поэтический мир. Именно Новогрудчина, интересные люди, ее пейзажи и легенды были основным источником вдохновения для поэта.













Яркое и незабываемое выступление академического музыкального театра продолжилось программой «Я маю край, радзіму дум маіх…».





Международный праздник поэзии «О Навагрудскі край — мой родны дом…», посвященный 220-летию со дня рождения Адама Мицкевича, продолжается и продлится весь день.