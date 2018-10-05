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Картина Бэнкси самоуничтожилась после того, как ее купили за миллион долларов
06.10.2018 15:46 — Разное | Виртуальный Брест
Работа британского уличного художника Бэнкси «Девочка с шаром» была уничтожена вечером в пятницу самим автором на аукционе Sotheby’s в Лондоне. Об этом сообщила газета
По ее данным, после последнего удара молотка картина, оцененная в 860 тысяч фунтов стерлингов (около 1,1 миллиона долларов США), начала «самоуничтожаться». По информации газеты, в нижней части рамы художник спрятал механизм для измельчения бумаги.
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