30 цитат Лукашенко: обещанию довести зарплату до “по пятьсот” исполнилось 14 лет

Как ни странно, обещание “по пятьсот” впервые появилось позже, чем слова о более амбициозной сумме, и, возможно, после осознания популизма собственных слов.

Итак, год 2004, месяц до референдума. Именно перед проведением референдума начали появляться фантастические даже спустя 14 лет цифры средней заработной платы. Совпадение?

Так, во время выступления перед студенческой молодежью Брестчины 23 сентября 2004 года Лукашенко рассказал о средней зарплаты к концу пятилетки:

“К концу года средняя зарплата будет 195 долларов. В 2005 году мы должны получить 250. К 2010 году 750 долларов. Мы будем идти к этому. И вы напрасно смеетесь”.

Зря ли смеялись присутствующие? В конце 2010 власти с таким трудом наскребли на обещанные “пятьсот”, что уже в следующем году средняя зарлата по республике рухнула ниже 300 долларов. Правда, в последующие несколько лет, она достигала и 600 долларов в эквиваленте, но из-за того, что, по словам экономистов, поднималась искусственно, непременно падала ниже обещанных “по пятьсот”, до которых не дотягивает до сих пор.

Самое первое же упоминание президентом средней зарплаты в 500 долларов состоялось 5 октября 2004 года во время посещения г. Глубокое Витебской области, за 2 недели до референдума:

"Не думаю, что мы всегда будем такими бедными, как сегодня. Уверен, что среднюю зарплату в 250 долларов мы достигнем. А в следующей пятилетке - кровь из носа мы выйдем на 500 долларов средней зарплаты. И тогда нам хватит денег и на газ, даже если он будет стоить по мировым ценам. Мы сделаем все, чтобы нашему народу было немного легче. Наш народ это заслужил"

Стоит отметить, что в этот же день Лукашенко успел упрекнуть оппозицию за якобы невыполнимые обещания: “Сейчас острый политический момент, я наблюдаю за выступлениями наших оппозиционеров. Слушаешь их, глаза закроешь - кажется, ты в раю. Три минуты пропели, глаза открываешь - вокруг грешная земля. Убедительно прошу: если вам кто-то будет золотые горы обещать, вы этому не верьте“. Полезное, кстати, пожелание.

За день до референдума, 16 октября 2004 года, президент, который ещё месяцем ранее говорил, что не “никогда свой народ и своих людей не покупал за зарплату, обещаниями и посулами” и делать этого не будет “даже если это для меня очень дорого обойдется как для президента и политика”, снова напомнил про зарплату в 500 долларов, а то и 750 к концу следующей пятилетки:

“Мы же не остановимся на средней зарплате в 250 долларов. За пятилетку надо достичь минимум 500 долларов, а мы даже прикидывали 750. Но как минимум до 500 долларов среднюю зарплату мы за пятилетку должны довести”

Во время отчёта об итогах социально-экономического развития Беларуси в 2004 году, 25 февраля 2005 года глава государства рассказал о планах на будущую пятилетку:

“В 2006-2010 годах будет поставлена задача увеличения ВВП в 1,5 раза. Повышение заработной платы будем поощрять, и нам надо ориентироваться на 500 и более долларов”

Кстати, по итогу 2004 года не была достигнута и зарплата в 250 долларов – это подтвердил и президент в ходе своего обращения 19 апреля 2005 года:

“Обеспечен рост денежных доходов населения. Зарплата выросла в среднем по стране до 200 долларов /.../ Все это позволит достичь к концу 2005 года уровня средней заработной платы в эквиваленте 250 долларов США. /.../ При этом до 2010 года стоит задача увеличить ВВП в полтора раза, среднюю заработную плату довести до 500 долларов”

Вроде бы и референдум прошёл, но президента было не остановить. 1 июля 2005 года он снова вспомнил про 500 долларов:

“За пятилетку, будущую пятилетку, валовой внутренний продукт возрастет еще на 50 процентов, средняя заработная плата приблизится к 500 долларам, вдвое сократится уровень малообеспеченности. Мы достигнем поставленных целей”

На съезде официальных профсоюзов 20 сентября 2005 года Лукашенко похвастался достижениями и упомянул $500:

“Я отвел народ от пропасти. Сегодня тот, кто хочет работать, может много зарабатывать. /.../ Мы приблизимся в будущей пятилетке к зарплате в $500. Но это должна быть заработанная заработная плата, а не «зряплата»”

На совещании о проектах прогноза социально-экономического развития, бюджета 19 октября 2005 года напомнил о предстоящих планах:

“Еще в начале года мы определились, что к 2010 году предстоит увеличить валовой внутренний продукт в полтора раза, повысить среднемесячную заработную плату до 500 долларов в эквиваленте”

В заключительном слове на всебелорусском собрании 3 марта 2006 года за две недели до президентских выборов, кандидат в президенты Лукашенко снова начал ублажать электорат рассказами про среднюю зарплату:

“Я убежден, что спустя 5 лет, если мы выполним эти параметры, сможем сказать, что каждый имеет 250, а средняя будет около 500. Если мы выполним параметры, которые заложены в программе. А у нас есть для этого все”

Далее, пожалуй, просто продолжим перечисление всех цитат президента касательно средней заработной платы в 500 долларов, которые мы смогли отыскать в средствах массовой информации, не отвлекая вас лишними буквами. Приятного чтения!

10 июня 2008

“Людям необходимо дать нормальную зарплату, нельзя допустить, чтобы их жизненный уровень снизился. Соответствующая задача уже поставлена, произведены необходимые расчеты. Заработная плата, эквивалентная $500, нас уже не устроит, в этой пятилетке надо выходить на $700, а возможно, и приближаться к $1000”

29 апреля 2008

"Надо возвращаться к требованию повышения заработной платы. Другого пути нет. На конец пятилетки нам надо заработную плату довести, боюсь говорить, до 700 долларов, никуда не денемся. 500 долларов будет мало. Надо 700 – среднюю зарплату по стране. Тогда мы сможем удержать стабильность в нашем обществе"

30 декабря 2009

“Что касается заработной платы, вы же знаете, у нас есть обязательства. Средняя заработная плата в течение года должна достичь в эквиваленте 500 долларов. Эта цифра святая. Она принята на Всебелорусском народном собрании. Это показатель пятилетки, и мы должны его выполнять“

27 мая 2010

“И недавно я, принимая Премьер-министра с докладом, напомнил, что у нас осталось совсем немного времени, чтобы подойти к средней зарплате в $500 по стране. Мы кровь из носа должны выполнить это наше обязательство перед народом до конца 2010 года и отчитаться перед Всебелорусским народным собранием - кризисы здесь в счет не берутся”

16 сентября 2010

“Мы вообще думали, что превзойдем 500 долларов. Но нас кризис опустил так, что мы сейчас выкарабкиваемся. Но нам надо обещание выполнить. Не потому, что там экономика держит. Не держит. Но мы же пообещали!”

1 октября 2010

“Нет, люди все помнят и спросят: а где 500 долларов? Напрягаемся. Это же не советские времена. Тут оппозиция внутри, и еще в России подскажут, что он пообещал и не сделал. Поэтому это ответственность”

6 декабря 2010

“Теперь все те же люди говорят: «Малая зарплата». Однако и в этих условиях мы, как и договаривались, к концу 2010 года выходим на среднюю зарплату 500 долларов США в целом по стране. К 2015 году мы должны приблизить размеры заработной платы к 1000 долларов в эквиваленте”

25 февраля 2011

"Теперь мы должны прямо и честно сказать людям, что дальнейший рост качества их жизни, их зарплата будет зависеть от личного труда и предприимчивости"

8 мая 2012

“Я хочу, чтобы средняя зарплата вернулась к 500 долларам. Мы уже это имели. Почему мы скатились — вы прекрасно знаете. Меня обвинять и государство в этом не надо”

24 июля 2012

Надо людей все-таки подтянуть к $500, а дальше они, имея уже какую-то подушку безопасности (все-таки это нормальная зарплата), будут сами зарабатывать деньги, и нам можно дистанцироваться от того, чтобы сверху нагнетать ситуацию с зарплатой. Но средняя зарплата в $500 — это самый минимум, который должен быть в нашей стране

12 сентября 2012

У нас в стране огромное количество объектов, где можно заработать деньги. Что касается 2013 года, то планируется выход на среднюю зарплату в декабре более $600

31 декабря 2012

“На конец текущего года должен быть достигнут уровень средней зарплаты по стране в $500, что обусловлено реальными возможностями экономики”

22 января 2014

“Мы упали тогда (в 2011-м – прим.) до 300, по–моему, 350 долларов в зарплате. Я сказал, что нет, мы людям обещали. Мы должны 500 долларов восстановить. Вот отсюда и мое было давление, что мы должны 500 долларов этих народу отдать. Почему 500? Потому что по–всякому, и из расчетов, и как–то психологически, 500 долларов — это та цена, это тот доход человека в среднем, за который в Беларуси жить можно.”

3 мая 2014

“Вот это самое главное. И не потому что, знаете, пугают: вот, Лукашенко на этом чуть ли не предвыборную кампанию проводит. До выборов еще почти два года, меня уже упрекают. Нет, я просто хочу, чтобы мы спокойно работали. Пусть мы будем 500-600 долларов получать, но мы будем стабильно работать в цехах”

22 апреля 2014

“Я обещал: 500 долларов мы достигнем, сейчас она выше. 500 — средняя зарплата, до кризиса — мы это сделали. Это тот минимум, который должен быть в кармане человека”.

4 августа 2015

“И то, что вы говорите, что, вот, я обещал зарплату… Да, обещал $500. И мы ее превосходили значительно. Сейчас чуть ниже. Но я уверен, что буквально в течение 1-2 лет мы превзойдем эту зарплату, мы вернемся на тот уровень зарплат, который у нас был вчера. Это я вам могу точно обещать”.

14 ноября 2016

"Мы должны стимулировать, подталкивать руководителей частных и государственных предприятий к тому, чтобы мы к $500 приблизились. Надо людей поддерживать во что бы то ни стало"

21 декабря 2016

“Еще раз подчеркиваю – $ 500 в следующем году средняя зарплата. При всех сложностях, чего бы это ни стоило, – заявил Лукашенко. – Украдите, откопайте, найдите , что угодно – но $ 500 должно быть выполнено!”

3 февраля 2017

"Еще раз подчеркиваю, 500 долларов — «кровь из носу» в этом году. Я это говорю не впервые. Это не спонтанно названная цифра. Более того, мы это уже проходили"

24 февраля 2017

“Зарплата в 500 долларов — «не заоблачная цифра и не популизм», а реально достижимая в этом году цель ”

21 апреля 2017

"Правительству поставлена задача (всем, не только Правительству): обеспечить в этом году средний заработок по стране не менее 1.000 рублей. Некоторые ответственные лица в разговорах, как я уже упоминал, между собой называют эту цифру неподъемной. Хочу предостеречь кое–кого от упаднических заявлений"

2 марта 2018

"Понимаю, что в декабре вышли примерно на тысячу рублей. В январе зарплата упала: понятно, прогуляли полмесяца практически, отдыхали, Новый год праздновали. Февраль - короткий месяц. Но к концу первого квартала ваша задача - восстановить тысячу рублей, а в течение года - превзойти этот показатель"

Здесь мы сконцентрировались исключительно на президенте. А ведь были ещё и чиновники, которые дружно подтверждали слова Лукашенко. Надежда Ермакова в январе 2012 не исключала роста зарплаты до конца года до заветных 500, нынешний первый заместитель Премьер-министра (а в декабре 2012 начальник комитета экономики Минского облисполкома) Александр Турчин говорил о зарплате в 1000 долларов в Минске в 2015, и, конечно же, герой Беларуси Прокопович, который обещал 1000 евро к 2015 .

Итого мы смогли отыскать 30 цитат за 14 лет. 14 лет, спустя которые всё ещё можно обещать зарплату в 500 долларов. Хотя её никто и не требует, кстати.