На улице Аэродромной в Минске столкнулись три автомобиля

Несколько автомобилей столкнулись на улице Аэродромной в Минске. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.



Фото: читатель Аленксандр

Инцидент произошел 5 октября, около 22.30. Очевидцы сообщают, что столкнулись по меньшей мере три автомобиля: Toyota, BMW и Skoda. По предварительной информации, серьезных травм никто не получил.

Попавшие в аварию автомобили перекрыли практически всю дорогу, для проезда осталась одна полоса. В районе ДТП движение в обоих направлениях было серьезно затруднено.



Фото: читатель Александр

Причины и обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГАИ.