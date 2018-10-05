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На улице Аэродромной в Минске столкнулись три автомобиля
Несколько автомобилей столкнулись на улице Аэродромной в Минске. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.
Инцидент произошел 5 октября, около 22.30. Очевидцы сообщают, что столкнулись по меньшей мере три автомобиля: Toyota, BMW и Skoda. По предварительной информации, серьезных травм никто не получил.
Попавшие в аварию автомобили перекрыли практически всю дорогу, для проезда осталась одна полоса. В районе ДТП движение в обоих направлениях было серьезно затруднено.
Причины и обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГАИ.
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По предварительной информации, серьезных травм никто не получил.
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