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В Испании скончалась известная оперная певица Монсеррат Кабалье
06.10.2018 15:42 — Разное | Аргументы и факты
Lubos Pavlicek /
Известная оперная певица Монсеррат Кабалье скончалась в Барселоне на 86-м году жизни, сообщает
О смерти певицы рассказали врачи барселонской клиники Сан-Пау, где Кобалье находилась с середины сентября.
Источники сообщают, что прощание с певицей пройдет в воскресенье, похороны состоятся в понедельник около полудня.
Кабалье известна многочисленными ролями в классических итальянских операх и камерных произведениях, а также своей техникой бельканто. Она также выпустила совместный альбом с лидером группы Queen Фредди Меркьюри и рок-балладу с швейцарской группой Gotthard.
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Артистка находилась в больнице с середины сентября.
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