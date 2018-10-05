В Испании скончалась известная оперная певица Монсеррат Кабалье

Известная оперная певица Монсеррат Кабалье скончалась в Барселоне на 86-м году жизни, сообщает El Pais .

О смерти певицы рассказали врачи барселонской клиники Сан-Пау, где Кобалье находилась с середины сентября.

Источники сообщают, что прощание с певицей пройдет в воскресенье, похороны состоятся в понедельник около полудня.

Кабалье известна многочисленными ролями в классических итальянских операх и камерных произведениях, а также своей техникой бельканто. Она также выпустила совместный альбом с лидером группы Queen Фредди Меркьюри и рок-балладу с швейцарской группой Gotthard.