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В Испании скончалась известная оперная певица Монсеррат Кабалье

06.10.2018 15:42 — Разное | Аргументы и факты  
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В Испании скончалась известная оперная певица Монсеррат Кабалье
Lubos Pavlicek / globallookpress.com

Известная оперная певица Монсеррат Кабалье скончалась в Барселоне на 86-м году жизни, сообщает El Pais.

В Испании скончалась известная оперная певица Монсеррат Кабалье Ушел из жизни оперный певец Зураб Соткилава

О смерти певицы рассказали врачи барселонской клиники Сан-Пау, где Кобалье находилась с середины сентября.

Источники сообщают, что прощание с певицей пройдет в воскресенье, похороны состоятся в понедельник около полудня.

Кабалье известна многочисленными ролями в классических итальянских операх и камерных произведениях, а также своей техникой бельканто. Она также выпустила совместный альбом с лидером группы Queen Фредди Меркьюри и рок-балладу с швейцарской группой Gotthard.

 
 
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Артистка находилась в больнице с середины сентября.
 
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