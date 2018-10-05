В Galleria Minsk руку пятилетнего ребенка зажало в подъемнике

Сегодня, 6 октября, в траволаторе ТРЦ Galleria Minsk застряли пальцы ребенка. Освободить руку пятилетнего мальчика помогли сотрудники МЧС, пишет TUT.by.







Как это произошло:



Мальчик по неосторожности засунул пальцы правой руки под резиновую накладку поручня траволатора — движущейся бесступенчатой дорожки между первым и цокольным этажами торгового центра. Работники МЧС при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента освободили ребенка. Мальчика забрали в больницу с подозрением на перелом пальцев правой руки.



Пожалуйста, будьте аккуратны на эскалаторах с детьми.