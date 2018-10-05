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В Galleria Minsk руку пятилетнего ребенка зажало в подъемнике
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Сегодня, 6 октября, в траволаторе ТРЦ Galleria Minsk застряли пальцы ребенка. Освободить руку пятилетнего мальчика помогли сотрудники МЧС,
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Сегодня, 6 октября, в траволаторе ТРЦ Galleria Minsk застряли пальцы ребенка. Освободить руку пятилетнего мальчика помогли сотрудники МЧС, пишет TUT.by. Как это...
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