Под Солигорском рыбак погиб от поражения током

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6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Солигорском районе рыбак погиб после поражения током от линии электропередачи. Об этом БЕЛТА сообщили в ГПО "Белэнерго".

Сегодня недалеко от городского поселка Старобин работники Слуцких электрических сетей при обходе линии 110 кВ после ее отключения обнаружили обгоревшую удочку. "По словам очевидцев, несмотря на предупреждающие знаки, рыбак ловил рыбу под линией электропередачи и попал под действие высокого напряжения. Расстояние от провода до земли в месте несчастного случая соответствует норме", - проинформировали в "Белэнерго".

Мужчина 1976 года рождения был доставлен в тяжелом состоянии в реанимационное отделение Солигорской городской больницы и сегодня умер от полученных травм.

Как отметили в "Белэнерго", рыбаки часто используют углепластиковые телескопические удочки, которые являются хорошими проводниками электрического тока. "Применять их, находясь под линиями электропередачи, смертельно опасно. Касание проводов или даже приближение удочки к проводам может привести к термическим ожогам и повреждениям внутренних органов. Следует также помнить, что в охранных зонах ЛЭП из-за опасности поражения электротоком рыбалка категорически запрещена", - подчеркнули в производственном объединении.-0-