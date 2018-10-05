ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Под Солигорском рыбак погиб от поражения током

06.10.2018 15:29 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Под Солигорском рыбак погиб от поражения током
Фото из архива

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Солигорском районе рыбак погиб после поражения током от линии электропередачи. Об этом БЕЛТА сообщили в ГПО "Белэнерго".

Сегодня недалеко от городского поселка Старобин работники Слуцких электрических сетей при обходе линии 110 кВ после ее отключения обнаружили обгоревшую удочку. "По словам очевидцев, несмотря на предупреждающие знаки, рыбак ловил рыбу под линией электропередачи и попал под действие высокого напряжения. Расстояние от провода до земли в месте несчастного случая соответствует норме", - проинформировали в "Белэнерго".

Мужчина 1976 года рождения был доставлен в тяжелом состоянии в реанимационное отделение Солигорской городской больницы и сегодня умер от полученных травм.

Как отметили в "Белэнерго", рыбаки часто используют углепластиковые телескопические удочки, которые являются хорошими проводниками электрического тока. "Применять их, находясь под линиями электропередачи, смертельно опасно. Касание проводов или даже приближение удочки к проводам может привести к термическим ожогам и повреждениям внутренних органов. Следует также помнить, что в охранных зонах ЛЭП из-за опасности поражения электротоком рыбалка категорически запрещена", - подчеркнули в производственном объединении.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Солигорском районе рыбак погиб после поражения током от линии электропередачи. Об этом БЕЛТА сообщили в ГПО "Белэнерго". Сегодня...
 
Новости дня
Новости разные
 
Первое подорожание месяца: с 7 октября в Беларуси изменяются цены на топливо
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика