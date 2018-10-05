Топливо дорожает в 19-й раз

Стоимость автомобильного топлива с 7 октября увеличится на 1 копейку.

Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».

Цена 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 38 копеек, АИ-95-К5-Евро – 1 рубль 46 копеек, АИ-98-К5-Евро – 1 рубль 67 копеек, ДТ – 1 рубль 46 копеек.

В 2018 году топливо дорожает уже 19-й раз, перед этим стоимость этого продукта увеличилась на 1 копейку 30 сентября.