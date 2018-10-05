В Минске студент и рабочий организовали нарколабораторию



Фото: ГКСЭ Республики Беларусь / sk.gov.by

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Фото: ГКСЭ Республики Беларусь / sk.gov.by

В их квартирах и подъездах обнаружились система вентиляции, мерная посуда, фасовочные пакеты, люминесцентные лампы и электронные весы.Еще у них нашли около 280 грамм высушенной марихуаны, около 49 грамм вещества, в составе которого было вещество альфа-PVP, и более одного грамма порошка с амфетамином. Последние два вещества относятся к категории особо опасных психотропов.Обоих мужчин заключили под стражу. Им предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 328 (Незаконные с целью сбыта приобретение, хранение опасных наркотических средств и особо опасных психотропных веществ, совершенные группой лиц) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Раньше к уголовной ответственности они не привлекались.