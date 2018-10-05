ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске студент и рабочий организовали нарколабораторию

06.10.2018 14:57 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Фото: ГКСЭ Республики Беларусь / sk.gov.by
Студент одного из столичных высших учебных заведений и рабочий предприятия организовали лабораторию для изготовления и подготовки к продаже наркотических средств, сообщает Следственный комитет.

В их квартирах и подъездах обнаружились система вентиляции, мерная посуда, фасовочные пакеты, люминесцентные лампы и электронные весы.

Еще у них нашли около 280 грамм высушенной марихуаны, около 49 грамм вещества, в составе которого было вещество альфа-PVP, и более одного грамма порошка с амфетамином. Последние два вещества относятся к категории особо опасных психотропов.

В Минске студент и рабочий организовали нарколабораторию

Фото: ГКСЭ Республики Беларусь / sk.gov.by

Обоих мужчин заключили под стражу. Им предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 328 (Незаконные с целью сбыта приобретение, хранение опасных наркотических средств и особо опасных психотропных веществ, совершенные группой лиц) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Раньше к уголовной ответственности они не привлекались.

 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Студент и рабочий предприятия организовали лабораторию.
 
Новости дня
Новости разные
 
Прямую субботнюю линию с жителями региона провела заместитель председателя облисполкома Елена Бубенчик
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика