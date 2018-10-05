Шизофреник толкнул под поезд лондонского метро экс-главу Евротоннеля

Шокирующие кадры доказывают, что 91-летнего бывшего босса Евротоннеля намеренно толкнули на рельсы за несколько минут до того, как поезд прибыл на станцию лондонского метро, сообщаетЗа это правонарушение был задержан 46-летний, который еще с юности страдает параноидальной шизофрений. Пожилойсопротивляться не мог и улетел на рельсы кубарем, сломав при этом таз и сильно повредив голову.Накануне суд признал Кроссли виновным в попытке убийства двух лиц. Оказалось, что тогда он пытался толкнуть под поезд еще одного пассажира,на другой станции. Однако Френч удержался на платформе и затем нанес Кроссли несколько ударов.Кроссли объяснил, что толкнул 91-летнего начальника Евротоннеля в метроК счастью, старика спас гостиничный работник, который спрыгнул на рельсы за минуту до прибытия поезда и вытащил Мальпаса. При этом храбрец получил ожог правой руки после прикосновения к электрифицированной дорожке.