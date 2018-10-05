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Шизофреник толкнул под поезд лондонского метро экс-главу Евротоннеля

06.10.2018 14:54 — Разное | UDF  
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Британская транспортная полиция опубликовала видео происшествия, которое произошло на станции лондонского метро Marble Arch. На кадрах видно, как 46-летний Пол Кроссли, страдающий шизофренией, толкнул под поезд 91-летнего сэра Роберта Мальпаса, бывшего главу Евротоннеля.

Шокирующие кадры доказывают, что 91-летнего бывшего босса Евротоннеля намеренно толкнули на рельсы за несколько минут до того, как поезд прибыл на станцию лондонского метро, сообщает Mirror.

За это правонарушение был задержан 46-летний Пол Кроссли, который еще с юности страдает параноидальной шизофрений. Пожилой Роберт Мальпас сопротивляться не мог и улетел на рельсы кубарем, сломав при этом таз и сильно повредив голову.

Накануне суд признал Кроссли виновным в попытке убийства двух лиц. Оказалось, что тогда он пытался толкнуть под поезд еще одного пассажира, Тобиаса Френча на другой станции. Однако Френч удержался на платформе и затем нанес Кроссли несколько ударов.

Кроссли объяснил, что толкнул 91-летнего начальника Евротоннеля в метро "потому что ему не хватило сна".

К счастью, старика спас гостиничный работник Рияд Эль-Хуссани, который спрыгнул на рельсы за минуту до прибытия поезда и вытащил Мальпаса. При этом храбрец получил ожог правой руки после прикосновения к электрифицированной дорожке.

 
 
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Британская транспортная полиция опубликовала видео происшествия
 
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