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Шизофреник толкнул под поезд лондонского метро экс-главу Евротоннеля
Британская транспортная полиция опубликовала видео происшествия, которое произошло на станции лондонского метро Marble Arch. На кадрах видно, как 46-летний Пол Кроссли, страдающий шизофренией, толкнул под поезд 91-летнего сэра Роберта Мальпаса, бывшего главу Евротоннеля.
Шокирующие кадры доказывают, что 91-летнего бывшего босса Евротоннеля намеренно толкнули на рельсы за несколько минут до того, как поезд прибыл на станцию лондонского метро, сообщает
За это правонарушение был задержан 46-летний Пол Кроссли, который еще с юности страдает параноидальной шизофрений. Пожилой Роберт Мальпас сопротивляться не мог и улетел на рельсы кубарем, сломав при этом таз и сильно повредив голову.
Накануне суд признал Кроссли виновным в попытке убийства двух лиц. Оказалось, что тогда он пытался толкнуть под поезд еще одного пассажира, Тобиаса Френча на другой станции. Однако Френч удержался на платформе и затем нанес Кроссли несколько ударов.
Кроссли объяснил, что толкнул 91-летнего начальника Евротоннеля в метро "потому что ему не хватило сна".
К счастью, старика спас гостиничный работник Рияд Эль-Хуссани, который спрыгнул на рельсы за минуту до прибытия поезда и вытащил Мальпаса. При этом храбрец получил ожог правой руки после прикосновения к электрифицированной дорожке.
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Британская транспортная полиция опубликовала видео происшествия
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