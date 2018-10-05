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CIT опубликовала фотографию водительских прав Анатолия Чепиги
Расследовательская группа Conflict Intelligence Team опубликовала «предполагаемую фотографию» водительских прав Анатолия Чепиги, полученную от анонимного источника.
Исследовательская группа Bellingcat и издание The Insider, которые первыми назвали предполагаемое настоящее имя Руслана Боширова, пообещали во вторник, 9 октября, назвать настоящее имя второго обвиняемого, Александра Петрова.
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Расследовательская группа опубликовала "предполагаемую фотографию" водительских прав Анатолия Чепиги.
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