CIT опубликовала фотографию водительских прав Анатолия Чепиги

Расследовательская группа Conflict Intelligence Team опубликовала «предполагаемую фотографию» водительских прав Анатолия Чепиги, полученную от анонимного источника.



Документ был выдан в Хабаровске в 2009 году, пишет «Медуза» .





Исследовательская группа Bellingcat и издание The Insider, которые первыми назвали предполагаемое настоящее имя, пообещали во вторник, 9 октября, назвать настоящее имя второго обвиняемого,