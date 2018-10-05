Белорусская молодёжная общественная организация спасателей-пожарных проводит акцию «Молодёжь за безопасность»





Очередной «день рождения» отметит в октябре Белорусская молодёжная общественная организация спасателей-пожарных. В этом году в честь праздника с 24 сентября по 12 октября проходит акция «Молодёжь за безопасность».





За это время активисты БМООСП вместе с работниками РОЧС посетят общеобразовательные учреждения, социальные приюты и дома-интернаты. Акция «Молодёжь за безопасность» — это всего лишь небольшая часть того, чем живёт организация. Ежегодно под эгидой БМООСП проходит множество профилактических, обучающих, соревновательных и развлекательных мероприятий, непосредственными участниками которых становятся юные спасатели. Белорусская молодёжная общественная организация спасателей-пожарных — это одна большая семья, которая объединяет тысячи единомышленников. Все вместе они болеют за общее дело. А ведь если область интересов, стремления и поставленные цели едины, то и возможности безграничны!