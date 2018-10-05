Интерпол направил запрос властям КНР о местонахождении президента организации Мэн Хунвэя

Интерпол направил официальный запрос властям КНР с требованием предоставить информацию о главе этой организации Мэн Хунвэе, который не выходит на связь с тех пор, как отправился в отпуск на родину в Китай в конце сентября, сообщает в субботу "Ассошиэйтед пресс".

"В коротком заявлении базирующейся в Лионе организации говорится, что она ожидает официального ответа от властей КНР относительно состояния президента (Интерпола - ИФ)", - сообщает агентство.

Накануне источники газеты "Монд" сообщила, что Мэн Хунвэй находится в Пекине под стражей. Как утверждает издание, задержание Хунвэя, чье местонахождение содержится в тайне, связано с борьбой за влияние в китайских правящих кругах.

О пропаже Мэн Хунвэя заявила его супруга. Она утверждает, что муж не выходил на связь с 29 сентября. Также она заявила, что некоторое время назад получала угрозы через социальные сети, а также по телефону.