Помпео и Абэ обсудили координацию в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова

Госсекретарь США Майк Помпео и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе переговоров в Токио обсудили координацию двух сторон по процессу денуклеаризации Корейского полуострова, говорится в заявлении Госдепартамента США, распространенном в субботу.

М.Помпео пообещал С.Абэ держать в курсе японскую сторону относительно подвижек процесса денуклеаризации. Японский премьер, в свою очередь, поблагодарил американского госсекретаря за то, что его визит в Токио был совершен в преддверии переговоров в Пхеньяне.

"Для нас важно знать ваше мнение перед моей поездкой в Пхеньян, чтобы убедиться, что мы придерживаемся полного единства в позиции в том, что касается баллистической программы и программы химического и биологического оружия", - заявил М.Помпео.

"Я высоко ценю то, что вы решили посетить Японию непосредственно перед вашим запланированным визитом в Северную Корею в этот раз. Пользуясь этой возможностью, я бы хотел с вами полной координации по нашей политике в отношении Северной Кореи, проблем ядерной и баллистической программ, вопросу удерживаемых в КНДР (японцев- ИФ)", - сказал С.Абэ.

М.Помпео прибыл в Японию в рамках азиатского турне. Он также планирует посетить КНДР, КНР и Южную Корею.