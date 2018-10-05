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Стоимость топлива повышается на 1 копейку с 7 октября - Белнефтехим
С 7 октября стоимость топлива на автозаправочных станциях Республики Беларусь изменяется на 1 копейку, сообщили в пресс-службе концерна "Белнефтехим".
"С учетом продолжающегося роста цены на нефть, в целях компенсации возросших затрат НПЗ на приобретение углеводородного сырья концерн "Белнефтехим" продолжает поэтапное повышение цен на автомобильное топливо", - говорится в сообщении.
Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,38 руб., АИ-95-К5-Евро – Br1,46, АИ-98-К5-Евро – Br1,67, ДТ – Br1,46.
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С 7 октября стоимость топлива на автозаправочных станциях Республики Беларусь изменяется на 1 копейку, сообщили в пресс-службе концерна "Белнефтехим". "С учетом...
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