Ответственность за безучетное потребление электроэнергии будет смягчена с 6 ноября

Министерство энергетики Республики Беларусь 19 сентября 2018 года приняло постановление №32 в целях совершенствования правового регулирования порядка перерасчетов (расчетов) за потребленную (потребляемую) электрическую энергию (мощность) в случаях ее самовольного (бездоговорного), безучетного потребления и при иных нарушениях в работе средств расчетного учета электрической энергии и мощности, сообщает официальный сайт ведомства.

"Внесение дополнения и изменений в постановление №4 (постановление Министерства энергетики от 29 января 2016 г. № 4 "Об установлении форм документов" - ИФ) обусловлено необходимостью распространения формы акта о самовольном (бездоговорном), безучетном потреблении электрической энергии, установленной в приложении 1 к постановлению №4, на случаи нарушений в работе средств расчетного учета электрической энергии и мощности, не относящиеся к самовольному (бездоговорному), безучетному потреблению электрической энергии (мощности), необходимостью расширения объема сведений, отражаемых в данном акте, а также в связи с вносимыми изменениями в инструкцию", - говорится в сообщении.

Такое решение, отмечают в Минэнерго, обусловлено необходимостью смягчения мер ответственности юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей в случаях выявления энергоснабжающими организациями фактов самовольного (бездоговорного), безучетного потребления электрической энергии (мощности), а также совершенствования порядка перерасчетов (расчетов) за потребленную (потребляемую) электрическую энергию (мощность) в случаях ее самовольного (бездоговорного), безучетного потребления и при иных нарушениях в работе средств расчетного учета электрической энергии и мощности.

Дополнения и изменения в Инструкцию предусматривают:

расширение случаев расчета количества электрической энергии (мощности), использованной потребителем (абонентом) за период перерасчета, с учетом измеренной погрешности средств расчетного учета электрической энергии (мощности), при наличии возможности достоверно измерить величину данной погрешности;

уточнение порядка определения расчетного количества электрической энергии (мощности), использованной потребителем (абонентом) за период перерасчета в случае выявления нарушений в работе средств расчетного учета электрической энергии (мощности) не по вине потребителя (абонента), посредством дифференциации подходов для юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, садоводческих товариществ, гаражных, дачных кооперативов, товариществ собственников, организаций застройщиков, уполномоченных лиц по управлению общим имуществом, а также организаций (индивидуальных предпринимателей), в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении которых находятся жилые дома (жилые помещения), в части потребления электрической энергии в данных жилых домах (жилых помещениях);

установление порядка платы за потребляемую электрическую энергию (мощность) для абонентов (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) в случае если устранить безучетное потребление электрической энергии (мощности) невозможно в течение одного расчетного периода по объективным причинам (к примеру, отсутствие трансформаторов тока, счетчиков электрической энергии (мощности);

установление дифференцированного подхода к определению расчетной величины электрической мощности, используемой при определении суточного потребления электрической энергии (мощности) по выявленным фактам ее самовольного (бездоговорного), безучетного потребления;

уточнение порядка определения персоналом энергоснабжающей организации величины допустимого длительного тока фазных проводов (жил кабеля), используемой при определении суточного потребления электрической энергии (мощности) по выявленным фактам ее самовольного (бездоговорного), безучетного потребления;

уменьшение в отношении физических лиц величины коэффициента использования электрической мощности (с уровня 0,5 до уровня 0,3) для случаев самовольного (бездоговорного) потребления электрической энергии, которая используется при определении величины суточного потребления электрической энергии.

Постановление опубликовано на Национальном правовом интернет-портале Республики Беларусь .

Постановление вступает в силу через месяц после его официального опубликования - 6 ноября 2018 года