Ответственность за безучетное потребление электроэнергии будет смягчена с 6 ноября

Министерство энергетики Республики Беларусь 19 сентября 2018 года приняло постановление №32 в целях совершенствования правового регулирования порядка перерасчетов (расчетов) за потребленную (потребляемую) электрическую энергию (мощность) в случаях ее самовольного (бездоговорного), безучетного потребления и при иных нарушениях в работе средств расчетного учета электрической энергии и мощности, сообщает официальный сайт ведомства.
"Внесение дополнения и изменений в постановление №4 (постановление Министерства энергетики от 29 января 2016 г. № 4 "Об установлении форм документов" - ИФ) обусловлено необходимостью распространения формы акта о самовольном (бездоговорном), безучетном потреблении электрической энергии, установленной в приложении 1 к постановлению №4, на случаи нарушений в работе средств расчетного учета электрической энергии и мощности, не относящиеся к самовольному (бездоговорному), безучетному потреблению электрической энергии (мощности), необходимостью расширения объема сведений, отражаемых в данном акте, а также в связи с вносимыми изменениями в инструкцию", - говорится в сообщении.
Такое решение, отмечают в Минэнерго, обусловлено необходимостью смягчения мер ответственности юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей в случаях выявления энергоснабжающими организациями фактов самовольного (бездоговорного), безучетного потребления электрической энергии (мощности), а также совершенствования порядка перерасчетов (расчетов) за потребленную (потребляемую) электрическую энергию (мощность) в случаях ее самовольного (бездоговорного), безучетного потребления и при иных нарушениях в работе средств расчетного учета электрической энергии и мощности.
Дополнения и изменения в Инструкцию предусматривают:
расширение случаев расчета количества электрической энергии (мощности), использованной потребителем (абонентом) за период перерасчета, с учетом измеренной погрешности средств расчетного учета электрической энергии (мощности), при наличии возможности достоверно измерить величину данной погрешности;
уточнение порядка определения расчетного количества электрической энергии (мощности), использованной потребителем (абонентом) за период перерасчета в случае выявления нарушений в работе средств расчетного учета электрической энергии (мощности) не по вине потребителя (абонента), посредством дифференциации подходов для юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, садоводческих товариществ, гаражных, дачных кооперативов, товариществ собственников, организаций застройщиков, уполномоченных лиц по управлению общим имуществом, а также организаций (индивидуальных предпринимателей), в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении которых находятся жилые дома (жилые помещения), в части потребления электрической энергии в данных жилых домах (жилых помещениях);
установление порядка платы за потребляемую электрическую энергию (мощность) для абонентов (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) в случае если устранить безучетное потребление электрической энергии (мощности) невозможно в течение одного расчетного периода по объективным причинам (к примеру, отсутствие трансформаторов тока, счетчиков электрической энергии (мощности);
установление дифференцированного подхода к определению расчетной величины электрической мощности, используемой при определении суточного потребления электрической энергии (мощности) по выявленным фактам ее самовольного (бездоговорного), безучетного потребления;
уточнение порядка определения персоналом энергоснабжающей организации величины допустимого длительного тока фазных проводов (жил кабеля), используемой при определении суточного потребления электрической энергии (мощности) по выявленным фактам ее самовольного (бездоговорного), безучетного потребления;
уменьшение в отношении физических лиц величины коэффициента использования электрической мощности (с уровня 0,5 до уровня 0,3) для случаев самовольного (бездоговорного) потребления электрической энергии, которая используется при определении величины суточного потребления электрической энергии.