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Президент Азербайджана утвердил новый состав межправительственной комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству с Румынией
Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил новый состав азербайджано-румынской межправительственной комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.
Текст распоряжения опубликован в субботу на сайте главы государства.
Сопредседателем комиссии с азербайджанской стороны является министр труда и социальной защиты населения.
В состав комиссии также войдут замминистры иностранных дел, экономики, культуры, энергетики, транспорта, связи и высоких технологий, сельского хозяйства, образования, здравоохранения, председатель Госагентства по туризму, вице-президент Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR), заместитель председателя Центрального Банка Азербайджана, посол Азербайджана в Румынии.
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Президент Азербайджана утвердил новый состав межправительственной комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству с Румынией
Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил новый состав азербайджано-румынской межправительственной комиссии по экономическому, научно-техническому и...
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