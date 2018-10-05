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Президент Азербайджана утвердил новый состав межправительственной комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству с Румынией

06.10.2018 14:41 — Разное | Интерфакс  
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил новый состав азербайджано-румынской межправительственной комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

Текст распоряжения опубликован в субботу на сайте главы государства.

Сопредседателем комиссии с азербайджанской стороны является министр труда и социальной защиты населения.

В состав комиссии также войдут замминистры иностранных дел, экономики, культуры, энергетики, транспорта, связи и высоких технологий, сельского хозяйства, образования, здравоохранения, председатель Госагентства по туризму, вице-президент Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR), заместитель председателя Центрального Банка Азербайджана, посол Азербайджана в Румынии.

 
 
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил новый состав азербайджано-румынской межправительственной комиссии по экономическому, научно-техническому и...
 
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