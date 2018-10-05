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«Событие, эпохальное для нашей новогрудской земли»: в Новогрудке построили детский сад
Новости Беларуси. Долгожданное событие в Новогрудке: там открылся новый детский сад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Разместился он в микрорайоне города, где сейчас активно строятся многоэтажки для молодых и многодетных семей. Сад рассчитан на 190 детей. На трех этажах – просторные игровые комнаты, спальни, хореографический и музыкальный залы, компьютерный класс. А физкультурный и тренажерный залы оснащены по последнему слову техники.
Ведь акцент в детском саду сделали на здоровье. Изюминка объекта – медицинский блок: там ребенок может пройти процедуры физиотерапии и даже массаж. В планах – сформировать санаторные группы для детей, которые часто болеют, а также группы кратковременного пребывания.
Вероника Мигаль, жительница Новогрудка:
Анатолий Маркевич, председатель Новогрудского райисполкома:
В Гродненской области в 2018 году это уже четвертый новый дошкольный объект. В ближайшие два года запланировано открытие детских садов в Гродно, Островце, Лиде и Скиделе.
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Новости Беларуси. Долгожданное событие в Новогрудке: там открылся новый детский сад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Разместился он в микрорайоне...
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