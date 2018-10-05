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В Минске 5-летний мальчик засунул пальцы в траволатор. Потребовалась помощь спасателей

06.10.2018 15:56 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Минске 6 октября около часа дня спасателям сообщили о застрявшем в траволаторе ТЦ ребёнке.  

По сведениям Минского ГУМЧС, 5-летний мальчик засунул пальцы под резиновую накладку поручня движущейся бесступенчатой дорожки. Самостоятельно достать свои пальцы ребёнок не смог.  

В Минске 5-летний мальчик засунул пальцы в траволатор. Потребовалась помощь спасателей
Фото: Минское ГУМЧС  

Прибывшие на вызов спасатели освободили пострадавшего при помощи гидравлического инструмента. С подозрением на перелом пальцев правой руки несовершеннолетний доставлен в медучреждение.  

Осенью 2018 года в Светлогорске 5-летний мальчик просунул голову между металлическими перилами.  

Обратно голова не пролазила, потребовалась помощь спасателей (здесь подробнее).  

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске 6 октября около часа дня спасателям сообщили о застрявшем в траволаторе ТЦ ребёнке.   По сведениям Минского ГУМЧС, 5-летний мальчик...
 
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