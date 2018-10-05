В Минске 5-летний мальчик засунул пальцы в траволатор. Потребовалась помощь спасателей

Новости Беларуси. В Минске 6 октября около часа дня спасателям сообщили о застрявшем в траволаторе ТЦ ребёнке.

По сведениям Минского ГУМЧС, 5-летний мальчик засунул пальцы под резиновую накладку поручня движущейся бесступенчатой дорожки. Самостоятельно достать свои пальцы ребёнок не смог.



Фото: Минское ГУМЧС

Прибывшие на вызов спасатели освободили пострадавшего при помощи гидравлического инструмента. С подозрением на перелом пальцев правой руки несовершеннолетний доставлен в медучреждение.

Осенью 2018 года в Светлогорске 5-летний мальчик просунул голову между металлическими перилами.