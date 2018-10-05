|
В Минске 5-летний мальчик засунул пальцы в траволатор. Потребовалась помощь спасателей
Новости Беларуси. В Минске 6 октября около часа дня спасателям сообщили о застрявшем в траволаторе ТЦ ребёнке.
По
Прибывшие на вызов спасатели освободили пострадавшего при помощи гидравлического инструмента. С подозрением на перелом пальцев правой руки несовершеннолетний доставлен в медучреждение.
Осенью 2018 года в Светлогорске 5-летний мальчик просунул голову между металлическими перилами.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Минске 6 октября около часа дня спасателям сообщили о застрявшем в траволаторе ТЦ ребёнке. По сведениям Минского ГУМЧС, 5-летний мальчик...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)