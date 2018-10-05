|
«Я не люблю, когда на улице разбросаны листья, поэтому я их убираю»: почему минчане выходит на субботники
Новости Беларуси. Подготовить столицу к зиме: первый осенний субботник прошел в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Управиться коммунальщики должны до конца октября. По традиции городские службы рассчитывают на активное участие минчан. Присоединиться к посадке деревьев либо навести порядок у себя во дворе может каждый житель столицы. К слову, в субботу 6 октября основная часть работ была сосредоточена в парках и скверах города. За грабли взялись сотни человек, среди них – немало школьников и студентов.
Даниил Сухаревский, учащийся гимназии № 6 Минска:
Екатерина Аскаленко, учащаяся гимназии № 6 Минска:
Егор Васловенок, учащийся Минского радиотехнического колледжа:
За несколько часов любимые места отдыха избавили от опавшей листвы и скопившегося мусора. К чистому марафону подключились не только местные жители, но и представители районных администраций, общественных организаций и трудовых коллективов.
Дмитрий Чередниченко, первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
Елена Чередниченко:
Ольга Смирнова, директор гимназии № 6 Минска, депутат Минского городского совета депутатов:
Впереди еще немало работ. Перед зимой необходимо завершить ремонт дорог, привести в порядок территории дворов, а также высадить около 6000 деревьев и 20 тысяч кустарников.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Я не люблю, когда на улице разбросаны листья, поэтому я их убираю»: почему минчане выходит на субботники
Новости Беларуси. Подготовить столицу к зиме: первый осенний субботник прошел в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Управиться коммунальщики...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)