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Первое подорожание месяца: с 7 октября в Беларуси изменяются цены на топливо
Новости Беларуси. С 7 октября на заправках Беларуси изменятся цены на автомобильное топливо. С начала осени это шестое изменение цен, а с начала года – восемнадцатое.
Как
АИ-92-К5-Евро – 1 рубль 38 копеек,
АИ-95-К5-Евро – 1 рубль 46 копеек,
АИ-98-К5-Евро – 1 рубль 67 копеек,
ДТ – 1 рубль 46 копеек.
Начиная с августа в концерне, вероятно, начали придерживаться принципа «одно подорожание в неделю».
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Новости Беларуси. С 7 октября на заправках Беларуси изменятся цены на автомобильное топливо. С начала осени это шестое изменение цен, а с начала года –...
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