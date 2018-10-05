ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ей медицина по душе

06.10.2018 17:24 — Разное | Маяк (Березовский район)  
Размер текста:
A
A
A

Свою профессию Светлана Гойшик выбрала сама. Окончив с отличием восемь классов одной из школ города Березы, в 1992 году поступила на сестринское отделение  Брестского медицинского училища.

Годы учебы пролетели незаметно, и выпускница с красным дипломом приехала на работу в поликлинику Березовской райбольницы. Чуть позднее ее перевели в отделение анестезиологии и реанимации медучреждения.

– Кажется, было совсем недавно, – говорит Светлана Александровна, – а уже двадцать пять лет, как работаю здесь. И уходить не собираюсь – другого не дано.

Как известно, это отделение –  одно из самых сложных. Сюда поступают больные в критическом состоянии. Но это не пугает медицинскую сестру, потому что она профессионал, к тому же обладает чуткостью, материнской добротой, вниманием к такой категории пациентов. Светлана Александровна участвует в операциях, которые проводит заведующий отделением Геннадий Степанович Новик, проявляя необыкновенное трудолюбие.

У медсестры всегда присутствовало стремление к совершенствованию в профессии, она привыкла добиваться цели. В 2015 году защитила высшую квалификационную категорию, регулярно знакомится с новинками в медицине, что позволяет быть грамотным специалистом. А это придает силу, энергию справляться с высокими физическими нагрузками, побеждать недуг тяжелобольных и отправлять их для дальнейшего оздоровления в другие отделения больницы. Светлана Александровна старается включиться в работу с хорошим настроением, создать атмосферу тепла, радушия. А это ей и окружающим на пользу.

Семья Гойшик воспитывает трех сыновей. Старший уже студент Брестского технического университета – будущий инженер. Средний оканчивает десятый класс, подумывает пойти по стопам матери, интересуется ее работой. А самый маленький учится в третьем классе. Он пока не понимает, что мама делает так много, чтобы помочь людям, по павшим в беду. Пройдет время, и он осознает это.

Фото автора.

На фото: медсестра отделения анестезиологии и реанимации Березовской районной центральной больницы им. Э.Э. Вержбицкого Светлана Гойшик готовится к очередной операции.

 

 
 
Ссылка на источник 76
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Свою профессию Светлана Гойшик выбрала сама. Окончив с отличием восемь классов одной из школ города Березы, в 1992 году поступила на сестринское отделение ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко: построим у границ оптовые продуктовые магазины для россиян
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика