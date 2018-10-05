Ей медицина по душе

Свою профессию Светлана Гойшик выбрала сама. Окончив с отличием восемь классов одной из школ города Березы, в 1992 году поступила на сестринское отделение Брестского медицинского училища.

Годы учебы пролетели незаметно, и выпускница с красным дипломом приехала на работу в поликлинику Березовской райбольницы. Чуть позднее ее перевели в отделение анестезиологии и реанимации медучреждения.

– Кажется, было совсем недавно, – говорит Светлана Александровна, – а уже двадцать пять лет, как работаю здесь. И уходить не собираюсь – другого не дано.

Как известно, это отделение – одно из самых сложных. Сюда поступают больные в критическом состоянии. Но это не пугает медицинскую сестру, потому что она профессионал, к тому же обладает чуткостью, материнской добротой, вниманием к такой категории пациентов. Светлана Александровна участвует в операциях, которые проводит заведующий отделением Геннадий Степанович Новик, проявляя необыкновенное трудолюбие.

У медсестры всегда присутствовало стремление к совершенствованию в профессии, она привыкла добиваться цели. В 2015 году защитила высшую квалификационную категорию, регулярно знакомится с новинками в медицине, что позволяет быть грамотным специалистом. А это придает силу, энергию справляться с высокими физическими нагрузками, побеждать недуг тяжелобольных и отправлять их для дальнейшего оздоровления в другие отделения больницы. Светлана Александровна старается включиться в работу с хорошим настроением, создать атмосферу тепла, радушия. А это ей и окружающим на пользу.

Семья Гойшик воспитывает трех сыновей. Старший уже студент Брестского технического университета – будущий инженер. Средний оканчивает десятый класс, подумывает пойти по стопам матери, интересуется ее работой. А самый маленький учится в третьем классе. Он пока не понимает, что мама делает так много, чтобы помочь людям, по павшим в беду. Пройдет время, и он осознает это.

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На фото: медсестра отделения анестезиологии и реанимации Березовской районной центральной больницы им. Э.Э. Вержбицкого Светлана Гойшик готовится к очередной операции.