Праздник обновления. 26 сентября в Песковской средней школе состоялось открытие пищеблока, столовой и трех новых учебных кабинетов (+ФОТО)

Это был настоящий праздник: нарядные дети читали стихи, звучала музыка, вход в столовую украшала арка из воздушных шаров. Педагогический коллектив и ученики встречали гостей хлебом-солью.













На торжественном мероприятии присутствовали Леонид Алексеевич Мартынюк, председатель Березовского райисполкома, Ирина Александровна Попова, заместитель начальника главного управления по образованию Брестского облисполкома, Дмитрий Михайлович Зеневич, заместитель председателя Березовского райисполкома, Татьяна Петровна Бренько, начальник отдела по образованию Березовского райисполкома, Николай Тимофеевич Демидович, директор дочернего коммунального унитарного предприятия по капитальному строительству «УКС Березовского района», Юрий Николаевич Пунько, начальник унитарного строительного предприятия «Березовская ПМК-3», Владимир Владимирович Панасюк, директор ОАО «Песковское», Александр Николаевич Шимчук, председатель Песковского сельского исполнительного комитета, и другие представители организаций и учреждений, принимавших участие в реализации столь необходимого школе проекта.





Для детей, их родителей и коллектива школы это действительно значимое и долгожданное событие: еще в 2016 году было проведено детальное обследование технического состояния строительных конструкций здания школы, на основании которого в 2017 году столовая была закрыта, а учащиеся питались на базе бара «Старый замок» Березовского райпо. В соответствии с проектом, разработанным ДКУП «УКС Березовского района», в течение июня – сентября 2018 года УП «Березовская ПМК-3»выполнено строительство объекта «Пристройка пищеблока к зданию ГУО «Песковская средняя школа» Березовского района», отделочные работы проводились УП «Березовская СПМК-22». Затрачено на эти цели из средств местного бюджета около 600 тыс. рублей. С вводом в эксплуатацию объекта школа получила в пользование увеличенный более чем в два раза пищеблок, оснащенный современным оборудованием и соответствующий всем санитарно-гигиеническим требованиям, уютный обеденный зал столовой на 60 посадочных мест и три новых учебных кабинета с современной мебелью. Это позволило с 1 октября организовать обучение учащихся 1–11 классов в одну смену (до этого 4, 6 и 7 классы занимались во вторую смену). Кроме того, выполнены работы по подключению школы к центральной канализации агрогородка Пески и в 2018 году планируется начать строительство пристройки санузлов к зданию школы в рамках реализации проекта «Модернизация системы образования Республики Беларусь» (займ Всемирного банка).









От имени коллектива учреждения, учеников и родителей со словами признательности к присутствующим обратился директор школы Валерьян Леонидович Чемерисюк, который поблагодарил председателя Березовского райисполкома Леонида Алексеевича Мартынюка за своевременное принятие решения о возведении пристройки и помощь в реализации проекта, начальника отдела по образованию райисполкома Татьяну Петровну Бренько за ее поддержку и энергичную работу, направленную на развитие учреждений образования. Также Валерьян Леонидович отметил профессионализм и личные качества строителей и отделочников, которые при удивительно быстрых темпах возведения объекта сработали качественно, выразил благодарность заказчику строительства ДКУП «УКС Березовского района» и лично его директору Николаю Тимофеевичу Демидовичу, а также руководителю генподрядной организации УП «Березовская ПМК-3» Юрию Николаевичу Пунько и начальнику УП «Березовская СПМК-22» Григорию Николаевичу Бабичу.





В свою очередь Л.А. Мартынюк заострил внимание на непосредственной помощи в строительстве руководства Брестского областного исполнительного комитета. Так же Леонид Алексеевич дал положительную оценку уровню проведения строительных работ, отметил активную позицию директора учреждения образования, который стремится, чтобы ребята получали знания в комфортных условиях, поблагодарил учителей за высокие достижения в обучении детей.

Во время праздника школьники обещали быть усердными и прилежными в учебе, ведь для этого у них теперь есть все условия.





























Справочно:

Год основания школы – 1962. В 2018/2019 учебном году в Песковской средней школе обучается 191 учащийся в 11 классах-комплектах: на первой ступени обучения – 63 учащихся (из них 12 первоклассников), на второй ступени обучения – 100 учащихся, на третьей ступени обучения – 28 учащихся. В школе работают 26 педагогов, 19% из них имеют высшую квалификационную категорию, 70% – первую.

Для организации процесса обучения в учреждении имеется компьютерный класс, спортивный зал, стадион. Для подвоза учащихся есть автобус.

В школе организована работа 26 факультативов, 11 объединений по интересам и платного кружка по белорусскому языку для одиннадцатиклассников.

Учащиеся школы являются активными участниками городской спартакиады школьников, участвуют в конкурсах районного и областного уровней, конкурсах исследовательских работ «Первые шаги в науку» и «С наукой в будущее».

По итогам районного конкурса на лучшее учреждение в решении задач развития образования в 2010 году школа заняла 1-е место среди сельских школ, в 2011-м – 3-е место, в 2013-м – 2-е место, в 2016-м – 3-е место, в 2017-м – 2-е место.

Екатерина СКРОБОТ.

Фото Анастасии КОЗЛОВОЙ.