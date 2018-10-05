Человек с крепким стержнем

Колонна «Бессмертного полка» в 2016 году в г. Москве прошествовала от Белорусского вокзала до Красной площади. Степан Степанович Байдук из г. Белоозерска очень гордится тем, что ему посчастливилось пройти этот путь вместе с Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным.

Детство Степана Байдука выпало на военное время, много трудностей довелось испытать. Родился он в д. Татарновичи Антопольского, теперь Дрогичинского, района. Был средним в семье среди пятерых детей. Отец погиб на фронте и похоронен вместе со 170 бойцами в братской могиле в г. Зирбурге в Германии. Мама Прасковья Филипповна старалась воспитать детей хорошими людьми. Степан окончил семь классов и в 1956 году уехал на поднятие целинных земель. Там прошел обучение на курсах трактористов и трудился с юношеским задором. В 1959 году был призван в ряды Советской армии, служил на флоте в г. Балтийске. Через три года вернулся домой возмужавшим, и главной целью было помочь дома маме по хозяйству. Затем произошло радостное событие: он женился, встретил свою Сашеньку.

Приехал с женой к ее родственникам в г. Белоозерск, и здесь молодая семья обрела свой причал. 6 мая 1963 года Степан Байдук был принят в БЭР – «Белэнергоремонт» слесарем по ремонту турбин. После службы на флоте эта работа была ему хорошо знакома, но на первых порах его наставником стал специалист высокого уровня Василий Михайлович Белов. Начальником был Петр Ефремович Лотарев, который относился по-отцовски, давал нужные советы. В то время работали первый и второй блоки Березовской ГРЭС, третий строился, и, конечно, очень нужны были рабочие руки.

Старательность, тяга к знаниям, стремление овладеть специальностью в совершенстве дали свои плоды, и как перспективному работнику С.С. Байдуку были присвоены третий, четвертый, а затем пятый разряд. На ГРЭС произошла реорганизация, БЭР перевели в цех централизованного ремонта. Его работу возглавлял Анатолий Дмитриевич Аксютин, к нему можно было обратиться по любому вопросу.

Степан Степанович – человек с крепким стержнем, дисциплинированный, умеющий ценить время и очень-очень ответственный. Он успешно справлялся со своими обязанностями, но решил, что надо совершенствовать знания. Поэтому поступил в техникум г. Молодечно на отделение «парогенераторные установки», учился заочно. По окончании техникума Байдука назначают мастером по ремонту турбинного оборудования, а в 1980 году он был направ лен в командировку на атомную станцию в Финляндию в г. Лависа. Через год вернулся на Березовскую ГРЭС и работал в должности мастера по ремонту насосов турбинного оборудования. Каким ценным специалистом был С.С. Байдук, можно судить по тому, что после выхода на заслуженный отдых он трудился на производстве еще десять лет. Им было подано множество рацпредложений, за пуск шестого блока он был награжден Почетной грамотой Министерства энергетики СССР, имеет ряд других наград. Фотография передовика не раз занимала место на Доске почета.

Не было легких дорог у ветерана энергетики, всего он добивался своим трудом и добросовестным отношением к делу. С женой Александрой Григорьевной они прожили 50 лет. Учитель с двумя высшими образованиями, она работала в СШ №2 г. Белоозерска, читала лекции в Брестском институте усовершенствования учителей. Вырастили супруги двух сыновей: Леонид и Геннадий получили высшее образование, создали свои семьи. Старший сын обосновался в г. Бресте, скоропостижно ушел из жизни в 47 лет. А через три месяца, не выдержав этого горя, умерла Александра Григорьевна.

Геннадий живет в г. Москве, работает в Департаменте нефтяной промышленности. Радость Степана Степановича – это его внуки, которые звонят и приезжают к нему из Гданьска, Риги, Москвы и других городов.

Любимое место ветерана энергетики – дача, где построен домик и красуются на аккуратных грядках дары белорусской земли. Степан Степанович живет воспоминаниями, радуется успехам внуков и гордится ими.

Валентина КИВАТЫЦКАЯ, г. Белоозерск.