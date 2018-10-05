﻿ В Сморгони прошла сельскохозяйственная ярмарка. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Сморгони прошла сельскохозяйственная ярмарка

06.10.2018 — Разное | Светлы шлях  
Размер текста:
A
A
A
Когда в Сморгони проходила ярмарка, казалось, что лето на один день вернулось в город. После прочно установившихся холодов внезапно засветило солнце, которое, вопреки октябрю, подарило не только ясную погоду, но и настоящее тепло.
На осенней ярмарке, развернувшейся на улице Я. Коласа, народу собралось как на большом празднике. Хотя, это и был самый настоящий праздник, который не обошёлся без выставки сельхозпродукции, а также демонстрации творческих талантов жителей села.
В Сморгони прошла сельскохозяйственная ярмарка
 В Сморгони прошла сельскохозяйственная ярмарка

Владельцы личных подсобных хозяйств, фермеры и ремесленники привезли на ярмарку свою продукцию. В этом году покупателям саженцев и сеянцев пришлось нелегко. Глаза разбегались от количества привезённого посадочного материала. Им торговали здесь не только наши земляки, но и садоводы из других районов. Овощи, фрукты, мёд, домашняя птица, кролики… Всего было в изобилии. Широкий ассортимент продовольственных товаров представили торговые организации Сморгонщины, которые завлекали покупателя не только разнообразием продуктов, но и их ценой. 
В Сморгони прошла сельскохозяйственная ярмарка

В Сморгони прошла сельскохозяйственная ярмарка


В Сморгони прошла сельскохозяйственная ярмарка


В Сморгони прошла сельскохозяйственная ярмарка

По традиции для сельскохозяйственных предприятий ярмарка – это ещё и выставка всего, что было выращено и собрано за сезон. Каждое из них подготовило подворье и представило его. Очевидно, жюри в этом году пришлось столкнуться с непростым выбором, потому что все конкурсанты были яркими и неповторимыми. Издалека бросалось в глаза подворье КСУП «Совбел-2016», на котором в оригинальной композиции смогло уместиться всё разнообразие даров природы. Весьма необычно представили свою продукцию работники филиал «Жодишки», смастерив из природного материала красочный трактор. В КСУП «АгроСолы» решили продемонстрировать на ярмарке всю широту своих талантов. Каждый, кто заходил на их подворье мог не только лицезреть дары щедрой земли, но и дегустировать вкуснейшие сыры и другие блюда, сделанные из 100%-ного натурального молока. Искромётным народным юмором и мелодичными напевами радовали гостей и другие сельхозпредприятия. Каждое из них было награждено дипломом за активное участие. А вот победителем стал филиал «Жодишки», второе место за лучшее подворье и активное участие жюри присудило ПКУП «Совхоз Сморгонский», дипломами за третье место были награждены КСУП «АгроСолы» и КСУП «Совбел-2016». Среди торговых организаций за лучший торговый объект победителем был назван УПП «Сморгонский КХП», второе место было присуждено Сморгонскому филиалу Гродненского областного потребительского общества, третье место разделили между собой ОАО «Спадчына» и ОАО «Рубин». 

Не могли не удивить итоги конкурса на самый большой фрукт и овощ. Тыкву, весом около центнера, вырастил Сергей Почиковский. Из его огорода был привезён на ярмарку также и самый большой кабачок. Капуста, весом свыше 7 кг выросла на грядке Виталия Ивашко, картофель, равный 1200 гр удалось вырастить Елене Мизуло, а Инга Петрусевич вырастила самую большую свеклу и самый большой помидор. В конкурсе фруктов-гигантов и овощей-гигантов «участвовали» также яблоки, огурцы, морковки и репки лука. Гиганты принесли своим хозяевам ценные подарки, которые были вручены председателем райисполкома Геннадием Хоружиком и его первым заместителем Сергеем Медзвецкасом.

В Сморгони прошла сельскохозяйственная ярмарка


В Сморгони прошла сельскохозяйственная ярмарка
 
В Сморгони прошла сельскохозяйственная ярмарка


В Сморгони прошла сельскохозяйственная ярмарка


В Сморгони прошла сельскохозяйственная ярмарка


В Сморгони прошла сельскохозяйственная ярмарка


В Сморгони прошла сельскохозяйственная ярмарка


В Сморгони прошла сельскохозяйственная ярмарка


В Сморгони прошла сельскохозяйственная ярмарка


В Сморгони прошла сельскохозяйственная ярмарка


В Сморгони прошла сельскохозяйственная ярмарка


Татьяна ЧЕРНЯВСКАЯ. 
Фото автора.
 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Когда в Сморгони проходила ярмарка, казалось, что лето на один день вернулось в город. После прочно установившихся холодов внезапно засветило солнце, которое,...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Событие, эпохальное для нашей новогрудской земли»: в Новогрудке построили детский сад
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика