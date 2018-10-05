 В Сморгони прошла сельскохозяйственная ярмарка

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Не могли не удивить итоги конкурса на самый большой фрукт и овощ. Тыкву, весом около центнера, вырастил Сергей Почиковский. Из его огорода был привезён на ярмарку также и самый большой кабачок. Капуста, весом свыше 7 кг выросла на грядке Виталия Ивашко, картофель, равный 1200 гр удалось вырастить Елене Мизуло, а Инга Петрусевич вырастила самую большую свеклу и самый большой помидор. В конкурсе фруктов-гигантов и овощей-гигантов «участвовали» также яблоки, огурцы, морковки и репки лука. Гиганты принесли своим хозяевам ценные подарки, которые были вручены председателем райисполкома Геннадием Хоружиком и его первым заместителем Сергеем Медзвецкасом.













