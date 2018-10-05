Рука 5-летнего мальчика застряла в траволаторе в ТЦ «Галерея Минск»

Около 13:00 6 октября на номер «101» от очевидца поступило сообщение из ТЦ «Галерея Минск» по проспекту Победителей.





Пятилетний мальчик по неосторожности засунул пальцы правой руки под резиновую накладку поручня траволатора. Эта движущаяся бесступенчатая дорожка находится между первым и цокольным этажами.



