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Рука 5-летнего мальчика застряла в траволаторе в ТЦ «Галерея Минск»

06.10.2018 17:07 — Разное | Партизан  
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Спасатели помогли 5-летнему мальчику достать руку из-под резиновой накладки поручня траволатора, сообщает сайт МЧС.
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Около 13:00 6 октября на номер «101» от очевидца поступило сообщение из ТЦ «Галерея Минск» по проспекту Победителей. 

Пятилетний мальчик по неосторожности засунул пальцы правой руки под резиновую накладку поручня траволатора. Эта движущаяся бесступенчатая дорожка находится между первым и цокольным этажами. 

В 13.28 работники МЧС при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента освободили ребенка.

Мальчика забрали в больницу с подозрением на перелом пальцев правой руки. 

 
Теги: Минск
 
 
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Спасатели помогли 5-летнему мальчику достать руку из-под резиновой накладки поручня траволатора, сообщает сайт МЧС.
 
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