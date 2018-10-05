По оценке рейтингового агентства, прогноз учитывает наличие гарантий по обязательному страхованию, лидирующую рыночную позицию компании в ряде сегментов, устойчивую прибыльность, адекватную капитализацию, но при этом слабое качество инвестиционного портфеля.





Слабость инвестиционного портфеля отражает преобладание в нем главным образом таких инструментов, как вложения в гособлигации и депозиты в государственных банках, рейтинги которых ограничены категорией «B», и наличие существенной концентрации по эмитентам. Способность компании улучшить диверсификацию является ограниченной ввиду узости инвестиционного рынка Беларуси и строгого регулирования инвестиционной политики.





В 2017 году компания имела несколько ухудшившийся показатель чистой прибыли — 68 млн рублей (по сравнению с 93 млн в 2016 году) при снижении доходности на капитал до 19% в 2017 году (по сравнению с 20% в 2016 году). Ухудшение было обусловлено снижением инвестиционной доходности до 7% в 2017 году по сравнению с 11% в 2016 году, что соответствовало уменьшению рыночной доходности.





Результаты за первое полугодие 2018 года указывают на то, что чистая прибыль сократилась до 7 млн рублей по сравнению с 16 млн за аналогичный период 2017 года.





В Fitch обратили внимание и на тот факт, что "Белгосстрах" по сути является проводником и исполнителем государственной воли в том, что касается обязательного страхования.





"Белгосстарх" – эксклюзивный страховщик в стране, когда речь заходит о страховании от несчастных случаев на производстве, в сельскохозяйственной деятельности, с жилой недвижимостью.