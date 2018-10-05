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Fitch присвоило "Белгосстраху" рейтинговый уровень "B". Прогноз — "стабильный"

06.10.2018 16:52 — Разное | Партизан  
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Агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинг финансовой устойчивости СК «Белгосстрах» на уровне «В».

По оценке рейтингового агентства, прогноз учитывает наличие гарантий по обязательному страхованию, лидирующую рыночную позицию компании в ряде сегментов, устойчивую прибыльность, адекватную капитализацию, но при этом слабое качество инвестиционного портфеля.

Слабость инвестиционного портфеля отражает преобладание в нем главным образом таких инструментов, как вложения в гособлигации и депозиты в государственных банках, рейтинги которых ограничены категорией «B», и наличие существенной концентрации по эмитентам. Способность компании улучшить диверсификацию является ограниченной ввиду узости инвестиционного рынка Беларуси и строгого регулирования инвестиционной политики.

В 2017 году компания имела несколько ухудшившийся показатель чистой прибыли — 68 млн рублей (по сравнению с 93 млн в 2016 году) при снижении доходности на капитал до 19% в 2017 году (по сравнению с 20% в 2016 году). Ухудшение было обусловлено снижением инвестиционной доходности до 7% в 2017 году по сравнению с 11% в 2016 году, что соответствовало уменьшению рыночной доходности.

Результаты за первое полугодие 2018 года указывают на то, что чистая прибыль сократилась до 7 млн рублей по сравнению с 16 млн за аналогичный период 2017 года.

В Fitch обратили внимание и на тот факт, что "Белгосстрах" по сути является проводником и исполнителем государственной воли в том, что касается обязательного страхования.

"Белгосстарх" – эксклюзивный страховщик в стране, когда речь заходит о страховании от несчастных случаев на производстве,  в сельскохозяйственной деятельности, с жилой недвижимостью.

 
 
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Агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинг финансовой устойчивости СК «Белгосстрах» на уровне «В».
 
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