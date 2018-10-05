Режиссер Олег Сенцов пояснил, из-за чего прекратил голодовку

"Фокус" . Незаконно осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов в письме сестре Наталье Каплан рассказал о своем состоянии здоровья и объяснил, почему прекращает голодовку. Об этом сообщает с ссылкой на "Громадське"





"Наташа, привет. Я вынужден завтра сняться с голодовки. К открытому письму мне добавить нечего. Меня еще на прошлой неделе должны были начать выводить из него (из голодания, - ред.)", - пишет политзаключенный.





Он сообщил, что в последнее время у него резко ухудшилось самочувствие.





"Последнее обследование показало, что "полетели" внутренние органы. В сердце началась аритмия с ишемией, почки забились и в любой момент откажут, печень увеличилась и начала разлагаться, кишечник, мозг - там все. Обидно проигрывать, но выбора мне не оставили, я не хочу превращать это все в унизительное зрелище...", - говорится в сообщении.













Напомним, Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.





В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.





14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя от российских властей освободить всех украинских политзаключенных.





5 октября Сенцов принял решение прекратить голодовку под давлением российских тюремщиков, которые грозились начать принудительно кормить его.