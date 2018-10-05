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Просто эпично: картина Бэнкси самоуничтожилась сразу после продажи на аукционе за 1,4 миллиона долларов

06.10.2018 16:29 — Разное | Партизан  
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Картина Бэнкси с красным шариком в руке девушки "самоуничтожилась" сразу после продажи на аукционе Sotheby's за миллион фунтов.

Картина Бэнкси "Девочка с шаром" была разрезана встроенным в раму шредером сразу после того, как была продана на аукционе Sothebyʼs за 1,04 миллиона фунтов стерлингов (1,4 миллиона долларов), сообщает "Медуза".  Отмечается, что самоуничтожение картины началось сразу после удара молотка, который ознаменовал ее продажу.



"Похоже, нас только что отбэнксили. Теперь мы пытаемся понять, что это значит в контексте аукциона. Разрезание теперь часть работы", — прокомментировал случившееся глава отделения современного искусства аукциона Алекс Бранчик.

"Девочка с шаром" - это одно из самых известных произведений Бэнкси. На аукционе продавалась версия 2006 года. На сайте аукционного дома отмечается, что картина "продавалась в авторской раме".

 
 
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Картина Бэнкси с красным шариком в руке девушки "самоуничтожилась" сразу после продажи на аукционе Sotheby's за миллион фунтов.
 
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