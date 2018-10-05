Просто эпично: картина Бэнкси самоуничтожилась сразу после продажи на аукционе за 1,4 миллиона долларов

"Похоже, нас только что отбэнксили. Теперь мы пытаемся понять, что это значит в контексте аукциона. Разрезание теперь часть работы", — прокомментировал случившееся глава отделения современного искусства аукциона Алекс Бранчик.





"Девочка с шаром" - это одно из самых известных произведений Бэнкси. На аукционе продавалась версия 2006 года. На сайте аукционного дома отмечается, что картина "продавалась в авторской раме".