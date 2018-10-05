Беларусь примет участие в учениях НАТО

Учения пройдут 8–11 октября столице Сербии Белграде. «От Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси в них принимает участие команда Республиканского отряда специального назначения МЧС в количестве 30 человек и 8 единиц техники. Пятого октября она уже направилась в Сербию, — проинформировали в РОСН. — Участие позволит отработать наиболее сложные виды спасательных работ для реагирования на крупномасштабные чрезвычайные ситуации, а также вопросы взаимодействия спасательных подразделений».





«Сербия–2018» — это полномасштабные полевые международные учения по реагированию на чрезвычайные ситуации. Планируется, что в них примут участие более 2 тысяч человек из 40 стран. Тренировки коснутся в основном поисково-спасательных работ в разрушенных зданиях, спасения с поверхности воды на акваториях, мероприятий по химической и радиационной защите на промышленных объектах, оказания медицинской помощи пострадавшим. Также будут развернуты международные координационные структуры, такие как Международный полевой координационный центр (OSOCC) и Пункт приема и отправки спасательных отрядов (RDC).