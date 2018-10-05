За победу боролись коллективы, индивидуальные исполнители Буда-Кошелевского и Чечерского районов.
Павел ЛЕНСКИЙ.
Фото автора.
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Фоторепортаж: на Будакошелевщине прошел «Уваравіцкі кірмаш»
06.10.2018 — Разное | Газета Авангард
За победу боролись коллективы, индивидуальные исполнители Буда-Кошелевского и Чечерского районов.
Павел ЛЕНСКИЙ.
Фото автора.
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За победу боролись коллективы, индивидуальные исполнители Буда-Кошелевского и Чечерского районов. ...
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