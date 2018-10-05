С 7 октября 2018 года стоимость топлива на АЗС Беларуси изменяется на копейку.
Новые цены:
- АИ-92-К5-Евро - 1,38 руб.,
- АИ-95-К5-Евро – 1,46 руб.,
- АИ-98-К5-Евро – 1,67 руб.,
- ДТ – 1,46 руб.
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«Белнефтехим» продолжает повышение цен на топливо
06.10.2018 17:21 — Разное | Аргументы и факты
С 7 октября 2018 года стоимость топлива на АЗС Беларуси изменяется на копейку.
Новые цены:
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Очередное изменение стоимости топлива объясняется необходимостью компенсировать возросшие затраты НПЗ на приобретение углеводородного сырья.
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