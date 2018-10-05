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В Bellingcat заявили, что установили истинную личность "Петрова"
Кадр из интервью «Руслана Боширова» и «Александра Петрова» (справа) телеканалу RT
Об этом в
Власти Великобритании заявляют, что за отравлением бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля нервно-паралитическим веществом «Новичок» весной стоят российские спецслужбы.
В нападении британская полиция подозревает двух россиян с именами «Руслан Боширов» и «Александр Петров». Британцы считают их российскими разведчиками.
Исследовательская группа Bellingcat и российское издание The Insider во время совместного расследования обнаружили, что «Руслан Боширов» – псевдоним полковника ГРУ России Анатолия Чепиги. Его личность подтвердили также источники
Россия опровергает эту информацию.
Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, гражданин России и подданный Соединенного Королевства, а также его дочь Юлия Скрипаль, были отравлены нервно-паралитическим веществом 4 марта 2018 года в британском городе Солсбери.
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Bellingcat знает истинную личность одного из подозреваемых в нападении на Сергея Скрипаля.
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