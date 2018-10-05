

Кадр из интервью «Руслана Боширова» и «Александра Петрова» (справа) телеканалу RT

We ( @bellingcat ) have figured out the real identity of Aleksandr Petrov, the second "Skripal" poisoner, who worked alongside Anatoliy Chepiga ("Ruslan Boshirov"). We'll announce his identity on Tuesday of next week. — Aric Toler (@AricToler) 5 октября 2018 г.



Об этом всообщил исследователь Bellingсat по вопросам Восточной Европы и Евразии. Журналист добавил, что эту информацию они опубликуют в следующий вторник, 9 октября.Власти Великобритании заявляют, что за отравлением бывшего агента ГРУнервно-паралитическим веществом «Новичок» весной стоят российские спецслужбы.В нападении британская полиция подозревает двух россиян с именами «Руслан Боширов» и «Александр Петров». Британцы считают их российскими разведчиками.Исследовательская группа Bellingcat и российское издание The Insider во время совместного расследования обнаружили, что «Руслан Боширов» – псевдоним полковника ГРУ России. Его личность подтвердили также источникиРоссия опровергает эту информацию.Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, гражданин России и подданный Соединенного Королевства, а также его дочь Юлия Скрипаль, были отравлены нервно-паралитическим веществом 4 марта 2018 года в британском городе Солсбери.