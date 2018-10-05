"Я уронила обручальное кольцо на балкон снизу, но сосед не хочет его возвращать"



Фото: Mirror

"Они думают, что, раз оно на их территории, то принадлежит им. Но я не остановлюсь, пока не получу его обратно"

Дебора Мюррей

Дебора уронила кольцо из окна, и оно застряло между деревянными планками на балконе снизу, пишет Mirror. Самой женщине до него никак не дотянуться. И, чтобы его вернуть, нужно разрешение от соседей, которые в квартире не живут. Но всё оказалось не так просто.Она обратилась к менеджеру жилого комплекса One Park West, и он пообещал связаться с владельцами, так как у самой Деборы нет их контактов. Но прошло несколько месяцев, и ей так никто и не перезвонил. Ситуация достигла абсурда, когда, по словам женщины, она узнала странные новости.Соседи обратились к юристу, чтобы выяснить, могут ли они оставить кольцо себе, раз оно теперь находится на территории их собственности. Англичанка очень расстроена, но не собирается сдаваться. Она очень скучает по мужу, который, как она говорит, быстро бы справился с проблемой.нимался спортом на свежем воздухе.