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Во Владивостоке произошло серьёзное ДТП с участием внедорожника, сообщает издание "Владивосток-новости". Кадры с аварией опубликованы в соцсетях.Женщина-водитель автомобиля Toyota Land Cruiser Prado не справилась с управлением, и машину занесло, после чего внедорожник врезался в ограждения. Автомобилистка, которая, скорее всего, была не пристёгнута, вылетела из окна и, пролетев несколько полос, едва не оказалась под колёсами позади ехавшей машины. "Тойота" тем временем свалилась в кювет.От внедорожника после столкновения с ограждением отвалилось колесо, которое влетело в лобовое стекло следом ехавшего автомобиля. Кроме виновницы ДТП, никто не пострадал, женщину госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Предположительно, она находилась за рулём "тойоты" в состоянии алкогольного опьянения.