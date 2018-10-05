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Внедорожник "выстрелил" водителем. Видео страшного ДТП на Дальнем Востоке

06.10.2018 16:24 — Разное | UDF  
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Фото © VK/Стерлитамак ДПС
Женщина-водитель, предположительно находившаяся в нетрезвом состоянии, не справилась с управлением и перевернула автомобиль.

Во Владивостоке произошло серьёзное ДТП с участием внедорожника, сообщает издание "Владивосток-новости". Кадры с аварией опубликованы в соцсетях.

Женщина-водитель автомобиля Toyota Land Cruiser Prado не справилась с управлением, и машину занесло, после чего внедорожник врезался в ограждения. Автомобилистка, которая, скорее всего, была не пристёгнута, вылетела из окна и, пролетев несколько полос, едва не оказалась под колёсами позади ехавшей машины. "Тойота" тем временем свалилась в кювет.


От внедорожника после столкновения с ограждением отвалилось колесо, которое влетело в лобовое стекло следом ехавшего автомобиля. Кроме виновницы ДТП, никто не пострадал, женщину госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Предположительно, она находилась за рулём "тойоты" в состоянии алкогольного опьянения.

 
 
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Женщина-водитель не справилась с управлением и перевернула автомобиль.
 
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