Берлускони заявил, что летит на день рождения к Путину обсуждать международные вопросы

Итальянский политик Сильвио Берлускони заявил в субботу, что летит в Россию и рассчитывает на встречу с российским лидером Владимиром Путиным.

"Лечу в Россию на день рождения моего друга Владимира Путина. Воспользуюсь этой возможностью, чтобы обсудить крупнейшие международные вопросы", - написал он в Facebook под фотографией, на которой изображен С.Берлускони на борту самолёта.

Российский лидер отмечает день рождения 7 октября.