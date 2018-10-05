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Берлускони заявил, что летит на день рождения к Путину обсуждать международные вопросы

06.10.2018 17:27 — Разное | Интерфакс  
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Итальянский политик Сильвио Берлускони заявил в субботу, что летит в Россию и рассчитывает на встречу с российским лидером Владимиром Путиным.

"Лечу в Россию на день рождения моего друга Владимира Путина. Воспользуюсь этой возможностью, чтобы обсудить крупнейшие международные вопросы", - написал он в Facebook под фотографией, на которой изображен С.Берлускони на борту самолёта.

Российский лидер отмечает день рождения 7 октября.

 
 
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Итальянский политик Сильвио Берлускони заявил в субботу, что летит в Россию и рассчитывает на встречу с российским лидером Владимиром Путиным. "Лечу в Россию на...
 
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