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В ОБСЕ призвали украинские власти воздержаться от санкций в отношении телеканалов "112.Украина" и NewsOne без соблюдения судебных процедур

06.10.2018 17:25 — Разное | Интерфакс  
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Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность по поводу решения Верховной Рады, в котором содержится призыв к Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) относительно применения санкций к украинским телеканалам "112.Украина" и NewsOne.

"Я хотел бы подтвердить, что свобода слова и свобода средств массовой информации являются основополагающими обязательствами государств-участников ОБСЕ, которые должны соблюдаться и выполняться", - цитируются слова А.Дезир на сайте ОБСЕ.

По его словам, любые ограничения этих прав, том числе во имя защиты национальной безопасности или противодействия пропаганде, должны быть строго ограниченными по объему, пропорциональными и обеспеченными адекватными предохранителями от злоупотреблений через независимую судебную систему.

"Я глубоко обеспокоен любым возможным решением о прекращении или потенциальном блокировании деятельности медиа в Украине", - заявил А.Дезир.

Представитель ОБСЕ напомнил, что лучшим и наиболее эффективным механизмом нейтрализации воздействия пропаганды является наличие открытой, разнообразной и динамичной медиа-среды, а в случае пропаганды насилия или ненависти могут быть применены судебные или правозащитные инструменты.

"Я призываю украинские власти воздержаться от принятия непропорциональных ограничительных мер в отношении СМИ без соблюдения надлежащих судебных процедур", - сказал А.Дезир.

Как сообщалось, 4 октября 2018 года Верховная Рада Украины поддержала обращение к СНБО относительно введения санкций против компаний, которые входят в структуру собственности телеканалов "112.Украина" и "NewsOne" (проект №9157).

Согласно приложению к постановлению, санкции должны коснуться ООО "Ариадна ТВ", ООО "Новый формат ТВ", ООО "ТВ Выбор", ООО "Телерадиокомпания "112-ТВ",ООО "Лидер ТВ", ООО "Партнер ТВ" и ООО "Новости 24 часа".

Согласно информации на сайте телеканалов, последняя в данном перечне компания - ООО "Новости 24 часа" - указана в структуре собственности канала "NewsOne", остальные 6 юридических лиц указаны в структуре собственности телеканала "112 Украина".

 
 
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Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность по поводу решения Верховной Рады, в котором содержится призыв к Совету...
 
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