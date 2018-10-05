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Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии превысило 1,6 тыс. человек
Число погибших при землетрясении и последовавшем за ним цунами в Индонезии достигло 1649 человек, сообщают в субботу западные СМИ.
Кроме того, по меньшей мере 265 человек числятся пропавшими без вести, и местные экстренные службы не исключают, что это число вырастет.
В субботу в Индонезию прибыл самолет сил самообороны Японии, доставивший в наиболее пострадавший от удара стихии город Палу медикаменты и переносные генераторы.
На месте работает более 82 тыс. человек: сотрудники экстренных служб, военные, волонтеры.
Землетрясение на Сулавеси произошло более недели назад. Затем последовало цунами.
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Число погибших при землетрясении и последовавшем за ним цунами в Индонезии достигло 1649 человек, сообщают в субботу западные СМИ. Кроме того, по меньшей мере 265...
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