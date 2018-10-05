Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии превысило 1,6 тыс. человек

Число погибших при землетрясении и последовавшем за ним цунами в Индонезии достигло 1649 человек, сообщают в субботу западные СМИ.

Кроме того, по меньшей мере 265 человек числятся пропавшими без вести, и местные экстренные службы не исключают, что это число вырастет.

В субботу в Индонезию прибыл самолет сил самообороны Японии, доставивший в наиболее пострадавший от удара стихии город Палу медикаменты и переносные генераторы.

На месте работает более 82 тыс. человек: сотрудники экстренных служб, военные, волонтеры.

Землетрясение на Сулавеси произошло более недели назад. Затем последовало цунами.