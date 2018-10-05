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Самую красивую запустят в производство: музей ёлочных игрушек в Минске проводит конкурс
Новости Беларуси. Уникальный музей елочных игрушек в Минске выберет самый красивый новогодний шар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В творческом конкурсе «Ганарымся рэчамі Айчыны» номинаций несколько – лучшая игрушка из дерева, соломки, гипса, стекла, самая оригинальная новогодняя открытка и праздничный плакат. Присылать свои креативные идеи могут как взрослые, так и дети. Итоги подведут в декабре. Работы победителей в следующем сезоне запустят в тираж на белорусской фабрике елочных игрушек, а также представят на специальной выставке.
Андрей Бегун, коллекционер елочных игрушек:
Поэтому совместно с Академией искусств и с профильными учебными заведениями мы будем разрабатывать такой концепт. Они будут придумывать, мы будем подводить итоги и потом запускать эти сувениры в продажу.
Кроме того, изящные шары станут еще и подарком для детей из интернатов. В музее будут проходить мастер-классы по их росписи. Участие могут принять все желающие.
Алина Шабельская, студентка Белорусской государственной академии искусств:
Сегодня, я думаю, нарисую что-нибудь в белорусской тематике. Вот, пытаюсь нарисовать васильки, потом добавлю какие-нибудь листочки. Я думаю, будет очень красивый шарик.
В белорусском Музее елочных игрушек собрано более 1000 экспонатов из разных стран. Это самая большая коллекция новогодних артефактов в мире.
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Новости Беларуси. Уникальный музей елочных игрушек в Минске выберет самый красивый новогодний шар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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