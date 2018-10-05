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Из-за тайфуна «Конг-рей» в Южной Корее отменили почти 300 авиарейсов

06.10.2018 17:32 — Разное | СТВ  
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Новости Южной Кореи. В Южной Корее отменили почти 300 авиарейсов из-за тайфуна «Конг-рей», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за тайфуна «Конг-рей» в Южной Корее отменили почти 300 авиарейсов

Из них более 120-ти – в международном аэропорту «Чеджу». Максимальная скорость ветра в эпицентре тайфуна составляет 32 метра в секунду. К приближению стихии также готовятся в Шанхае.

Из-за тайфуна «Конг-рей» в Южной Корее отменили почти 300 авиарейсов

5 октября «Кон-грей» обрушился на Японию. Ураган повалил деревья, почти 30 тысяч жителей остались без электричества. Была остановлена работа аэропорта.

 
 
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Новости Южной Кореи. В Южной Корее отменили почти 300 авиарейсов из-за тайфуна «Конг-рей», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из них более 120-ти – в...
 
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