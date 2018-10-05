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Первые в Минской области соревнования среди бригад скорой помощи проходят в Узде

06.10.2018 17:30 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Каждая секунда на вес золота. Впервые в Минской области проходят соревнования среди бригад скорой помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первые в Минской области соревнования среди бригад скорой помощи проходят в Узде

В Узде за звание лучшей борются более 20 команд. Для учения был даже имитирован взрыв.

Первые в Минской области соревнования среди бригад скорой помощи проходят в Узде

Дальше же все по-настоящему – медикам необходимо было за 10 минут опросить пациентов, поставить диагноз и оказать помощь. 

Первые в Минской области соревнования среди бригад скорой помощи проходят в Узде

В такой экстренной ситуации, конечно, в первую очередь оценивают качество оказания помощи. Однако не стоит забывать и о том, как грамотно распределить обязанности в команде.

Первые в Минской области соревнования среди бригад скорой помощи проходят в Узде

Чем слаженнее работа бригады, тем быстрее будет спасен пациент. Если же опыт окажется удачным, в планах проведение таких соревнований и в других регионах.

 
 
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Новости Беларуси. Каждая секунда на вес золота. Впервые в Минской области проходят соревнования среди бригад скорой помощи, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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