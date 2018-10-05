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Здоровы, привиты и готовы к переезду: выставка бездомных животных «Дорога домой» снова проходит в Минске
Новости Беларуси. Десятки кошек и собак 6 октября ищут новый дом. Минские зоозащитники устроили выставку бездомных животных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Шанс обрести заботливую семью появился у 80 пушистых подопечных. Каждый, кто принял решение о выборе друга, мог получить бесплатную консультацию ветеринара о том, как правильно ухаживать за питомцем и поддерживать его в хорошей форме.
К слову, все четвероногие участники выставки здоровы, привиты и полностью готовы к переезду в новый дом. Благотворительная акция проходит и в эти минуты. Будущих хозяев те, кто особенно нуждается в заботе, будут ждать до шести вечера.
Екатерина Брушко:
Это наш первенец. Мы недавно только поженились и решили, что надо начать с кота.
Вероника Ханцевич, председатель общественного объединения защиты животных «Эгида»:
Фестиваль «Дорога домой» существует два с половиной года. Найти свой дом и своего человека за это время удалось двум сотням бывших беспризорников.
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Здоровы, привиты и готовы к переезду: выставка бездомных животных «Дорога домой» снова проходит в Минске
Новости Беларуси. Десятки кошек и собак 6 октября ищут новый дом. Минские зоозащитники устроили выставку бездомных животных, сообщили в программе Новости «24 часа»...
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