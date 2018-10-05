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Фигуристка Загитова обновила мировой рекорд. Свой же

06.10.2018 17:10 — Разное | СТВ  
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Новости России. После успешного выступления в Германии Загитова обновила мировой рекорд на турнире Japan Open. Предыдущий рекорд принадлежал самой Алине.  

На турнире по фигурному катанию в японском городе Сайтама 16-летняя россиянка откатала в произвольную программу на 159,18 балла. Этим она превзошла своё же достижение в немецком Оберстдорфе (158,50 балла).  

Отрыв от второго места составил почти 30 баллов. Второй стала японка Каори Сакамото с 130,28 баллами.  

Фигуристка Загитова обновила мировой рекорд. Свой же
Фото: instagram.com/azagitova  

Выступление Загитовой помогло сборной Европы, в состав которой она входит, занять второе место в соревнованиях. На первом месте оказалась сборная хозяев. На третьей строчке команда Северной Америки.  

Стоит отметить, что по старой системе оценивания всё ещё лидирует Евгения Медведева, которая в 2017 году установила 160,46 балла.  

Летом 2018 года мы рассказывали о том, как проводят время выдающиеся российские фигуристки.  

Медведева веселилась с божьей коровкой, а Загитова получила личную печать (здесь подробнее).  

 
 
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Новости России. После успешного выступления в Германии Загитова обновила мировой рекорд на турнире Japan Open. Предыдущий рекорд принадлежал самой Алине.   На турнире...
 
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