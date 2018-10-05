Шоссе, почти 160 бегунов и оранжевый чип. В Гродно прошел легкоатлетический пробег «GrodnoRun»

Эта суббота пока одна из самых спортивных и беговых в сезоне. За пару часов до пробега прошли соревнования по спортивной ходьбе в память Олимпийского призера Петра Починчука, и сразу за ними стартовал «GrodnoRun».





Корреспондент «ГП» запечатлела счастливые лица и усердно работающие мышцы, а также поговорила с бегунами пока они проходили дистанцию.

Погода, пожалуй, один из основных факторов хорошего пробега. По крайней мере того факта, чтобы он стал максимально приятным. И она порадовала всех — и спортсменов, и зрителей. Старт пробега организаторы спланировали на площади Советской. Бегунов да и прост тех, кто пришел поддержать и посмотреть на здоровый образ жизни в действии, собралось много. Эмоции перед стартом исключительно позитивные.





Среди взрослых замечаю уж очень юного спортсмена, подхожу, интересуюсь, бежит один или с родителями, но ответ удивил:

– Я и двое моих братьев бежим с дедушкой. Мы часто вместе бегаем, вот дядя предложил поучаствовать в этом пробеге, с радостью согласились, – рассказывает 11-летний бегун Дмитрий.

Разговор подхватывает дедушка Вячеслав, которому, кстати, 61 год.

– Да я все жизнь бегаю, для себя, правда. В молодости с детьми бегал, теперь вот с внуками, они у меня молодцы, спортивные. В «Grodno Run» участвую впервые, атмосфера здесь бодрящая, столько спортсменов! Приятно видеть, что люди разных возрастов, от мала до велика!





Сами участники, кстати, стали собираться еще задолго до начала, ведь нужно было отметиться и получить специальный чип, который крепят на ногу. Устройство показывало передвижение участника, а также время страта и финиша. Ярко-оранжевые устройства видны из далека, по ним и узнают участников «GrodnoRun».













Все активно разминаются, приседают, наматывают круги по площади. Мышцы нужно хорошо разогреть! Даже и не знаешь, как подступиться к этим серьезным бегунам. Но спортсмены в городском старте очень общительные.

Наталья охотно делится впечатлениями:

– В «Grodno Run» бегу впервые, а вообще я частный участник различных соревнований. Больше принимаю участие в спортивном ориентировании. Я, кстати, после пробега сразу в Румлевкский парк на соревнования. Спортом

занимаюсь всю жизнь. Был небольшой перерыв, но последние 5 лет у меня плотный график тренировок.





Обвожу взглядом толпу и замечаю двух мужчин в ярких мастерках, которые тоже активно разминаются. Подхожу, знакомлюсь. Это Владимир, ему 61 и Николай, которому 60. Они участвовали во всех пробегах «Grodno Run».

– Бегом занимаюсь всю свою жизнь, спорт всегда со мной. Хочешь быть здоровым – много двигайся. Это простая истина, коротая всегда работает, – рассказывает Владимир.





В Беседу вступает Николай:

– Но во всем должна быть мера. Изнурять себя тоже плохо. Залог крепкого здоровья и хорошего самочувствия – это баланс.

















В абсолютном зачете лучшим стал Геннадий Верховодкин, у него «золото». Вторым стал Игорь Тетерюков, третье место у Артура Тубелевича. Кстати, все победители сотрудники Главного управления спорта и туризма облисполкома.



















