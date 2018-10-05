ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Шоссе, почти 160 бегунов и оранжевый чип. В Гродно прошел легкоатлетический пробег «GrodnoRun»

06.10.2018 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A
Эта суббота пока одна из самых спортивных и беговых в сезоне. За пару часов до пробега прошли соревнования по спортивной ходьбе в память Олимпийского призера Петра Починчука, и сразу за ними стартовал «GrodnoRun».
 
Шоссе, почти 160 бегунов и оранжевый чип. В Гродно прошел легкоатлетический пробег «GrodnoRun»
 
Корреспондент «ГП» запечатлела счастливые лица и усердно работающие мышцы, а также поговорила с бегунами пока они проходили дистанцию.
 
Погода, пожалуй, один из основных факторов хорошего пробега. По крайней мере того факта, чтобы он стал максимально приятным. И она порадовала всех — и спортсменов, и зрителей. Старт пробега организаторы спланировали на площади Советской. Бегунов да и прост тех, кто пришел поддержать и посмотреть на здоровый образ жизни в действии, собралось много. Эмоции перед стартом исключительно позитивные. 
 
Шоссе, почти 160 бегунов и оранжевый чип. В Гродно прошел легкоатлетический пробег «GrodnoRun»
 
Среди взрослых замечаю уж очень юного спортсмена, подхожу, интересуюсь, бежит один или с родителями, но ответ удивил:
 
–  Я и двое моих братьев бежим с дедушкой. Мы часто вместе бегаем, вот дядя предложил поучаствовать в этом пробеге, с радостью согласились, – рассказывает 11-летний бегун Дмитрий.
 
Разговор подхватывает дедушка Вячеслав, которому, кстати, 61 год.
 
– Да я все жизнь бегаю, для себя, правда. В молодости с детьми бегал, теперь вот с внуками, они у меня молодцы, спортивные. В «Grodno Run» участвую впервые, атмосфера здесь бодрящая, столько спортсменов! Приятно видеть, что люди разных возрастов, от мала до велика!
 
Шоссе, почти 160 бегунов и оранжевый чип. В Гродно прошел легкоатлетический пробег «GrodnoRun»
 
Сами участники, кстати, стали собираться еще задолго до начала, ведь нужно было отметиться и получить специальный чип, который крепят на ногу. Устройство показывало передвижение участника, а также время страта и финиша. Ярко-оранжевые устройства видны из далека, по ним и узнают участников «GrodnoRun».
 
Шоссе, почти 160 бегунов и оранжевый чип. В Гродно прошел легкоатлетический пробег «GrodnoRun»
Шоссе, почти 160 бегунов и оранжевый чип. В Гродно прошел легкоатлетический пробег «GrodnoRun»
Шоссе, почти 160 бегунов и оранжевый чип. В Гродно прошел легкоатлетический пробег «GrodnoRun»
 
Все активно разминаются, приседают, наматывают круги по площади. Мышцы нужно хорошо разогреть! Даже и не знаешь, как подступиться к этим серьезным бегунам.  Но спортсмены в городском старте очень общительные. 
 
Наталья охотно делится впечатлениями:
– В «Grodno Run» бегу впервые, а вообще я частный участник различных соревнований. Больше принимаю участие в спортивном ориентировании. Я, кстати, после пробега сразу в Румлевкский парк на соревнования. Спортом 
занимаюсь всю жизнь. Был небольшой перерыв, но последние 5 лет у меня плотный график тренировок.
 
Шоссе, почти 160 бегунов и оранжевый чип. В Гродно прошел легкоатлетический пробег «GrodnoRun»
 
Обвожу взглядом толпу и замечаю двух мужчин в ярких мастерках, которые тоже активно разминаются. Подхожу, знакомлюсь. Это Владимир, ему 61 и Николай, которому 60. Они участвовали во всех пробегах «Grodno Run».
 
– Бегом занимаюсь всю свою жизнь, спорт всегда со мной. Хочешь быть здоровым – много двигайся. Это простая истина, коротая всегда работает, – рассказывает Владимир.
 
Шоссе, почти 160 бегунов и оранжевый чип. В Гродно прошел легкоатлетический пробег «GrodnoRun»
 
В Беседу вступает Николай:
– Но во всем должна быть мера. Изнурять себя тоже плохо. Залог крепкого здоровья и хорошего самочувствия – это баланс.
 
Шоссе, почти 160 бегунов и оранжевый чип. В Гродно прошел легкоатлетический пробег «GrodnoRun»
Шоссе, почти 160 бегунов и оранжевый чип. В Гродно прошел легкоатлетический пробег «GrodnoRun»
Шоссе, почти 160 бегунов и оранжевый чип. В Гродно прошел легкоатлетический пробег «GrodnoRun»
Шоссе, почти 160 бегунов и оранжевый чип. В Гродно прошел легкоатлетический пробег «GrodnoRun»
Шоссе, почти 160 бегунов и оранжевый чип. В Гродно прошел легкоатлетический пробег «GrodnoRun»
Шоссе, почти 160 бегунов и оранжевый чип. В Гродно прошел легкоатлетический пробег «GrodnoRun»
 
В абсолютном зачете лучшим стал Геннадий Верховодкин, у него «золото». Вторым стал Игорь Тетерюков, третье место у Артура Тубелевича. Кстати, все победители сотрудники Главного управления спорта и туризма облисполкома.
 
Шоссе, почти 160 бегунов и оранжевый чип. В Гродно прошел легкоатлетический пробег «GrodnoRun»
Шоссе, почти 160 бегунов и оранжевый чип. В Гродно прошел легкоатлетический пробег «GrodnoRun»
Шоссе, почти 160 бегунов и оранжевый чип. В Гродно прошел легкоатлетический пробег «GrodnoRun»
Шоссе, почти 160 бегунов и оранжевый чип. В Гродно прошел легкоатлетический пробег «GrodnoRun»
Шоссе, почти 160 бегунов и оранжевый чип. В Гродно прошел легкоатлетический пробег «GrodnoRun»
 
 
Фото автора
Вероника КОЗЛОВСКАЯ
http://grodnonews.by/
 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эта суббота пока одна из самых спортивных и беговых в сезоне. За пару часов до пробега прошли соревнования по спортивной ходьбе в память Олимпийского призера Петра...
 
Новости дня
Новости разные
 
Самую красивую запустят в производство: музей ёлочных игрушек в Минске проводит конкурс
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика