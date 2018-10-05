В Новогрудке празднуют 220-летие со дня рождения Адама Мицкевича (+видео)

Международный праздник поэзии «О Навагрудскі край — мой родны дом…», посвященный 220-летию со дня рождения Адама Мицкевича, проходит в Новогрудке 5-7 октября.

Основной день празднования — 6 октября — начался с церемонии торжественного открытия. Яркий театрализованный пролог на основе произведений Адама Мицкевича подготовили артисты и музыканты заслуженного коллектива Республики Беларусь «Белорусский государственный академический музыкальный театр», а в роли знаменитого поэта выступил актер Купаловского театра Роман Подоляко.





Участие в торжестве принимают председатель Новогрудского райисполкома Анатолий Маркевич, управляющий делами Гродненского облисполкома Игорь Попов, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва Ольга Попко, генеральный консул Республики Польша в Гродно Ярослав Ксёнжек, известные уроженцы Новогрудчины, гости из других регионов области.





– В мире есть места, связанные с выдающимися историческими личностями, архитектурными памятниками и музеями. И просто чудесно, когда все это есть сразу. Таким местом в Беларуси, бесспорно, стал Новогрудок, – отметил Анатолий Маркевич, во время открытия праздника. – Наш город как один из самых древних и важных исторических центров Беларуси является традиционным местом для проведения республиканских праздников в ознаменование юбилейных дат, связанных со значимыми историческими событиями и личностями. Начало этому было положено в 1996 году, когда в городе прошел третий республиканский праздник белорусской письменности и печати. Новогрудок сегодня – один из самых популярных туристических центров не только среди белорусов, но и среди иностранных гостей. Неудивительно, ведь здесь много мест, где бывали личности с известными во всем мире именами.





– Новогрудчина – родина Адама Мицкевича. Его имя вот уже более двух веков известно почти каждому человеку, – подчеркнул глава района. – “О, Навагрудскі край – мой родны дом…” Так писал знаменитый поэт о Новогрудской земле, где бережно хранят память о нем. Поэт, публицист, профессор двух университетов, общественно-политический деятель. А. Мицкевич поддерживал связь со многими личностями своего времени – Александром Пушкиным, Фредериком Шопеном, Наполеоном Ордой, Михаилом Огинским и другими. Мы очень гордимся, что имя нашего земляка, который прославил на весь мир свою малую родину – Новогрудскую землю – стоит в одном ряду с именами величайших писателей, классиков мировой литературы. Адам Мицкевич родился в Новогрудке. Здесь прошли его детские и юношеские годы, сформировался поэтический мир. Именно Новогрудчина, интересные люди, ее пейзажи и легенды были основным источником вдохновения для поэта.













Яркое и незабываемое выступление академического музыкального театра продолжилось программой «Я маю край, радзіму дум маіх…».





Международный праздник поэзии «О Навагрудскі край — мой родны дом…», посвященный 220-летию со дня рождения Адама Мицкевича, продолжается и продлится весь день.

В рамках празднования юбилея Адама Мицкевича в Новогрудке возложили цветы к памятнику поэта Международный праздник поэзии «О Навагрудскі край — мой родны дом…», посвященный 220-летию со дня рождения Адама Мицкевича, начался 5 октября с возложения цветов к памятнику поэта.

– В этом году исполняется 220 лет со дня рождения Адама Мицкевича, – обратился к собравшимся председатель Новогрудского районного исполнительного комитета Анатолий Маркевич. – Сегодня мы начинаем ряд мероприятий, посвященных нашему земляку Адаму Мицкевичу. Я хочу пожелать всем хорошего настроения. Пусть мероприятия, которые будут проходить в эти дни, надолго останутся в памяти, а наша родная новогрудская земля всегда будет в ваших сердцах.

















Поэзия Адама Мицкевича. Читает дружно Минск и Новогрудок На площадке возле Кургана Бессмертия Адама Мицкевича была организована литературно-музыкальная площадка «Читает дружно Минск и Новогрудок мои произведения …».

Новогручане и гости праздника под музыку читали произведения великого поэта. Перед зрителями выступили образцовый хор «Соловушка» (руководитель Наталья Романюк), образцовый ансамбль цимбалистов «Цветные нотки» (руководитель (Наталья Лесковская) композиции на скрипке исполнила Светлана Анисим.















