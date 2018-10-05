Лукашенко в Риге некомфортно. О Беларуси и России комментируют Матеревич, Кара-Мурза и Короткевич

«Белсат» на конференции о безопасности в Риге выясняла, как нашу страну воспринимают на высшем уровне. Съемочная группана конференции о безопасности в Риге выясняла, как нашу страну воспринимают на высшем уровне.





В ноябре Латвия отметит столетие независимости, но, несмотря на значимость даты, на высшем уровне в Риге говорят об угрозе суверенитету. Агрессивная российская внешняя политика – центральная тема нынешней Рижской конференции. Один из главных спикеров, Владимир Кара-Мурза – младший, заместитель председателя движения «Открытая Россия», последнее время живущий между Вашингтоном и Москвой, говорит: нам очень важно, чтобы голос демократической России также звучал на международной сцене.





«Россия – это не только воры, сидящие в Кремле вокруг Путина. Десятки тысяч молодых людей, которые последний год выходят на акции протеста от Калининграда до Хабаровска, – это тоже Россия, и не меньшая Россия, чем Путин», – отмечает Кара-Мурза.





Для России 90-х самым ярким моментом был август 1991 года. Для России 10-ых – март 2014 года и оккупация Крыма. Но крымский консенсус заканчивается, говорит журналист Михаил Фишман. Согласно нашему собеседнику, российское общество стоит на пороге изменений и опыт 90-ых дает надежду, что существует альтернатива войне и конфронтации с Западом.









«Идея, что Россия занимает особое место в мире, не обязательно должна приводить к войне с Западом, и 90-ые дают этому пример. 90-е – пример того, внешняя политика Ельцина в том числе, что можно думать о себе как о стране с особой ролью в мире и при этом не доводить до войны с Западом», – говорит журналист телеканала «Дождь» Михаил Фишман.





Но если возвращаться от долгосрочных прогнозов к настоящей повестке дня, то, по крайней мере в глазах западных элит, Россия однозначно воспринимается как агрессор. Во время дискуссий в Риге участники делегации из Эстонии заявили, что они приветствовали бы появление в своей стране постоянной американской военной базы. Дискуссии о появлении американских военных на постоянной основе на высшем уровне идут и в Варшаве.





«Мы видим, что наступают перемены и эволюция в вопросе влияния на Россию. Растет понимание того, что мы имеем дело с агрессором, который уступает только перед силой, это понимание возрастает во всех странах Европы, НАТО и Соединенных Штатах», – говорит бывший министр обороны Польши Антоний Матеревич.





Будущее НАТО, роль социальных сетей, Европа после брекзита – во время всех этих тем на панельных выступлениях в Риге возвращались к политике Москвы, которая повышает градус напряжения в регионе.





«Если анализировать ситуацию в Украине, то я скорее говорил бы о войне и агрессии, а не о «холодной войне», потому что там гибнут люди, потому что там оккупированные территории, потому что там мы видим нарушение базовых международных прав. Россия агрессор и в этой ситуации говорить о «холодной войне» – недоразумение», – считает Антоний Матеревич.





Беларуский вопрос в Риге не поднимался, несмотря на большую группу экспертов из нашей страны. По мнению лидеров «Говори правду» вернуть интерес к Минску можно только реформами в нашей стране. И изменения должны быть направлены прежде всего на обычных беларусов.





«Беларусь должна более кооперироваться. И вторая идея, о том что сегодня говорят, – держаться вместе. Мы разные, есть национальные, экономические особенности, но все страны как субъекты должны быть вместе», – говорит лидер общественной организации «Говори правду» Татьяна Короткевич.



